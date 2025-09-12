Daugiau apie ALN

Aluna kaina (ALN)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00060746
$0.00060746$0.00060746
0.00%1D
USD
Aluna (ALN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:58:11(UTC+8)

Aluna (ALN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.84
$ 1.84$ 1.84

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.22%

+0.22%

Aluna (ALN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ALN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALN kaina yra $ 1.84, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aluna (ALN) rinkos informacija

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

--
----

$ 60.62K
$ 60.62K$ 60.62K

35.46M
35.46M 35.46M

99,788,845.81456208
99,788,845.81456208 99,788,845.81456208

Dabartinė Aluna rinkos kapitalizacija yra $ 21.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALN apyvartoje yra 35.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 99788845.81456208. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.62K

Aluna (ALN) kainos istorija USD

Šiandienos Aluna kainos pokytis į USD: $ 0.
Aluna 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aluna 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aluna 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+15.61%
60 dienų$ 0+50.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Aluna (ALN)

Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades.

Aluna (ALN) išteklius

Oficiali svetainė

Aluna kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aluna (ALN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aluna (ALN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aluna prognozes.

Peržiūrėkite Aluna kainos prognozę dabar!

ALN į vietos valiutas

Aluna (ALN) Tokenomika

Supratimas apie Aluna (ALN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aluna (ALN)

Kiek Aluna(ALN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALN į USD kaina?
Dabartinė ALN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aluna rinkos kapitalizacija?
ALN rinkos kapitalizacija yra $ 21.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALN apyvartoje?
ALN apyvartoje yra 35.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALN kaina?
ALN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.84USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALN kaina?
ALN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ALN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALN yra --USD.
Ar ALN kaina šiais metais kils?
ALN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

