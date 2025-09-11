Altcoinist Token kaina (ALTT)
Altcoinist Token (ALTT) realiojo laiko kaina yra $0.04914098. Per pastarąsias 24 valandas ALTT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04874973 iki aukščiausios $ 0.054084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALTT kaina yra $ 0.101836, o žemiausia – $ 0.00368481.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALTT per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -7.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Altcoinist Token rinkos kapitalizacija yra $ 12.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALTT apyvartoje yra 245.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.13M
Šiandienos Altcoinist Token kainos pokytis į USD: $ -0.00424407208557025.
Altcoinist Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0113492960.
Altcoinist Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0540265811.
Altcoinist Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.022169658191243192.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00424407208557025
|-7.94%
|30 dienų
|$ -0.0113492960
|-23.09%
|60 dienų
|$ +0.0540265811
|+109.94%
|90 dienų
|$ +0.022169658191243192
|+82.20%
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
