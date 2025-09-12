AlphaScan AI kaina (ASCN)
AlphaScan AI (ASCN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASCN kaina yra $ 0.206604, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASCN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -92.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AlphaScan AI rinkos kapitalizacija yra $ 13.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASCN apyvartoje yra 49.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.36K
Šiandienos AlphaScan AI kainos pokytis į USD: $ 0.
AlphaScan AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AlphaScan AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AlphaScan AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.96%
|30 dienų
|$ 0
|-90.96%
|60 dienų
|$ 0
|-89.35%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
