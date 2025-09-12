Daugiau apie AMKT

Alongside Crypto Market Index logotipas

Alongside Crypto Market Index kaina (AMKT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMKT į USD – tiesioginė kaina:

$314.24
-2.70%1D
Alongside Crypto Market Index (AMKT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:09:03(UTC+8)

Alongside Crypto Market Index (AMKT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 305.28
24 val. žemiausia
$ 338.39
24 val. aukščiausia

$ 305.28
$ 338.39
$ 363.08
$ 66.74
-1.07%

-2.69%

-2.15%

-2.15%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) realiojo laiko kaina yra $314.19. Per pastarąsias 24 valandas AMKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 305.28 iki aukščiausios $ 338.39 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMKT kaina yra $ 363.08, o žemiausia – $ 66.74.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMKT per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -2.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) rinkos informacija

$ 935.19K
--
$ 935.19K
2.98K
2,976.495283812271
Dabartinė Alongside Crypto Market Index rinkos kapitalizacija yra $ 935.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMKT apyvartoje yra 2.98K vienetų, o bendras kiekis siekia 2976.495283812271. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 935.19K

Alongside Crypto Market Index (AMKT) kainos istorija USD

Šiandienos Alongside Crypto Market Index kainos pokytis į USD: $ -8.7088995825348.
Alongside Crypto Market Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -25.8470917020.
Alongside Crypto Market Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.4334054820.
Alongside Crypto Market Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +109.78414489767994.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -8.7088995825348-2.69%
30 dienų$ -25.8470917020-8.22%
60 dienų$ -3.4334054820-1.09%
90 dienų$ +109.78414489767994+53.71%

Kas yra Alongside Crypto Market Index (AMKT)

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) išteklius

Oficiali svetainė

Alongside Crypto Market Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alongside Crypto Market Index (AMKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alongside Crypto Market Index (AMKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alongside Crypto Market Index prognozes.

Peržiūrėkite Alongside Crypto Market Index kainos prognozę dabar!

AMKT į vietos valiutas

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Tokenomika

Supratimas apie Alongside Crypto Market Index (AMKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alongside Crypto Market Index (AMKT)

Kiek Alongside Crypto Market Index(AMKT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMKT kaina USD valiuta yra 314.19USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMKT į USD kaina?
Dabartinė AMKT kaina USD valiuta yra $ 314.19. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alongside Crypto Market Index rinkos kapitalizacija?
AMKT rinkos kapitalizacija yra $ 935.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMKT apyvartoje?
AMKT apyvartoje yra 2.98KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMKT kaina?
AMKT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 363.08USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMKT kaina?
AMKT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 66.74USD.
Kokia yra AMKT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMKT yra --USD.
Ar AMKT kaina šiais metais kils?
AMKT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMKT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:09:03(UTC+8)

