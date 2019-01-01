Alman (ALMAN) Tokenomika
Alman (ALMAN) Informacija
Alman is a cryptocurrency project built on the Solana blockchain, and it aims to create a multi-faceted brand around its token with a strong focus on community and charitable giving. Here’s a breakdown of its key aspects and vision:
Vision and Goals Brand Development: Alman isn't just about creating a token; it's about building a recognizable brand. The project plans to establish a presence across various digital platforms, including:
Online Store: An e-commerce platform where users can purchase goods and services. The profits generated will support charitable causes. Spotify and Music Content: A Spotify account featuring original music, with the goal of leveraging the token’s branding to gain traction and grow the community. YouTube and Entertainment: A YouTube channel and other entertainment accounts to engage the audience through content, further solidifying the brand’s presence. Charitable Focus: All profits generated from these platforms will be donated to charity. This philanthropic angle is central to Alman’s mission, emphasizing social responsibility and community support.
Community Building: Alman aims to build the largest crypto community in Germany. This involves extensive marketing strategies, including guerrilla and viral tactics, to onboard new holders and enthusiasts. The emphasis is on grassroots engagement and creating a strong, active community around the token.
Marketing and Outreach Guerrilla Marketing: The project plans to use unconventional marketing strategies to create buzz and attract attention. This could involve street art, viral social media campaigns, and other creative approaches to reach potential users in Germany.
Viral Campaigns: Leveraging the power of social media and online platforms to create viral content that promotes the Alman token and its associated brand. This could involve engaging challenges, memes, and collaborations with influencers.
Technical and Community Aspects Solana Blockchain: Alman operates on the Solana blockchain, known for its high performance and low transaction costs. This choice of blockchain is intended to support the scalability and efficiency of the project.
Community Engagement: Building a strong community is a core focus, and the project will likely involve regular updates, community events, and interactive content to keep users engaged and invested in the token.
Overall, Alman aims to create a vibrant ecosystem around its token, blending entertainment, e-commerce, and philanthropy to build a brand with a strong community impact.
Alman (ALMAN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Alman (ALMAN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Alman (ALMAN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Alman (ALMAN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ALMAN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ALMAN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ALMAN tokenomiką, galite peržiūrėti ALMAN tokeno kainą realiuoju laiku!
ALMAN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ALMAN? Mūsų ALMAN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.