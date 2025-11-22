Šiandienos tiesioginė all you had to do was kaina yra 0 USD.NOTHING Rinkos kapitalizacija yra 6,973.69 USD. Stebėkite NOTHING į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė all you had to do was kaina yra 0 USD.NOTHING Rinkos kapitalizacija yra 6,973.69 USD. Stebėkite NOTHING į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!
Šiandienos all you had to do was (NOTHING) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 3.02%. Dabartinis NOTHING į USD konversijos rodiklis yra -- už NOTHING.
all you had to do was šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 6,973.69, o apyvartoje yra 998.88M NOTHING. Per pastarąsias 24 valandas NOTHING prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.0011783, o visų laikų žemiausia – $ 0.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip NOTHING judėjo -2.84% per pastarąją valandą ir -9.65% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
all you had to do was (NOTHING) rinkos informacija
$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K
--
----
$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K
998.88M
998.88M 998.88M
998,881,713.225425
998,881,713.225425 998,881,713.225425
Dabartinė all you had to do was rinkos kapitalizacija yra $ 6.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOTHING apyvartoje yra 998.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 998881713.225425. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.97K
all you had to do was Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.0011783
$ 0.0011783$ 0.0011783
$ 0
$ 0$ 0
-2.84%
-3.01%
-9.65%
-9.65%
all you had to do was (NOTHING) kainos istorija USD
Šiandienos all you had to do was kainos pokytis į USD: $ 0. all you had to do was 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. all you had to do was 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. all you had to do was 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
-3.01%
30 dienų
$ 0
-32.89%
60 dienų
$ 0
-53.60%
90 dienų
$ 0
--
Kainos prognozė all you had to do was
all you had to do was (NOTHING) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOTHING 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
all you had to do was (NOTHING) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. all you had to do was kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia all you had to do was kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų NOTHING kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami all you had to do was Kainų prognozavimas.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie all you had to do was
Kiek 1 all you had to do was bus vertas 2030 m.?
Jei all you had to do was augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus all you had to do was potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja all you had to do was šiandien?
Šiandien all you had to do was kaina yra --. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar all you had to do was vis dar gera investicija?
all you had to do was išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į NOTHING, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra all you had to do was dienos prekybos apimtis?
all you had to do was vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė all you had to do was kaina?
Tiesioginė NOTHING kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią all you had to do was kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite NOTHING Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką all you had to do was kainai?
NOTHING kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
83,942.52
+1.22%
ETH
2,723.64
+0.69%
SOL
125.53
+0.10%
USDC
1.0004
-0.02%
UCN
1,571.88
+0.29%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą NOTHING MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite NOTHING/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei all you had to do was kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar all you had to do was kaina šiemet kils?
all you had to do was kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite all you had to do was (NOTHING) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 16:40:15(UTC+8)
all you had to do was (NOTHING) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
11-21 21:37:03
Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55
Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38
Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11
Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.