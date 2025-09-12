Daugiau apie ALINAINTEL

ALINA AI kaina (ALINAINTEL)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALINAINTEL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.70%1D
USD
ALINA AI (ALINAINTEL) kainos grafikas realiu laiku
ALINA AI (ALINAINTEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194795
$ 0.00194795$ 0.00194795

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+2.77%

+12.87%

+12.87%

ALINA AI (ALINAINTEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ALINAINTEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALINAINTEL kaina yra $ 0.00194795, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALINAINTEL per pastarąją valandą pasikeitė +1.03%, per 24 valandas – +2.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ALINA AI (ALINAINTEL) rinkos informacija

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

998.69M
998.69M 998.69M

998,690,545.220072
998,690,545.220072 998,690,545.220072

Dabartinė ALINA AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALINAINTEL apyvartoje yra 998.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 998690545.220072. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.17K

ALINA AI (ALINAINTEL) kainos istorija USD

Šiandienos ALINA AI kainos pokytis į USD: $ 0.
ALINA AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ALINA AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ALINA AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.77%
30 dienų$ 0+15.24%
60 dienų$ 0+31.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ALINA AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ALINA AI (ALINAINTEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ALINA AI (ALINAINTEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ALINA AI prognozes.

Peržiūrėkite ALINA AI kainos prognozę dabar!

ALINAINTEL į vietos valiutas

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomika

Supratimas apie ALINA AI (ALINAINTEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALINAINTELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ALINA AI (ALINAINTEL)

Kiek ALINA AI(ALINAINTEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALINAINTEL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALINAINTEL į USD kaina?
Dabartinė ALINAINTEL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ALINA AI rinkos kapitalizacija?
ALINAINTEL rinkos kapitalizacija yra $ 18.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALINAINTEL apyvartoje?
ALINAINTEL apyvartoje yra 998.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALINAINTEL kaina?
ALINAINTEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00194795USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALINAINTEL kaina?
ALINAINTEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ALINAINTEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALINAINTEL yra --USD.
Ar ALINAINTEL kaina šiais metais kils?
ALINAINTEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALINAINTEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:57:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.