Aladdin DAO logotipas

Aladdin DAO kaina (ALD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALD į USD – tiesioginė kaina:

$0.098254
+4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Aladdin DAO (ALD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:55(UTC+8)

Aladdin DAO (ALD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.092983
24 val. žemiausia
$ 0.098385
24 val. aukščiausia

$ 0.092983
$ 0.098385
$ 1.37
$ 0.01759207
+0.63%

+3.86%

-4.93%

-4.93%

Aladdin DAO (ALD) realiojo laiko kaina yra $0.098178. Per pastarąsias 24 valandas ALD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.092983 iki aukščiausios $ 0.098385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALD kaina yra $ 1.37, o žemiausia – $ 0.01759207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALD per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +3.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aladdin DAO (ALD) rinkos informacija

$ 14.70M
--
$ 14.71M
149.83M
149,991,806.3910929
Dabartinė Aladdin DAO rinkos kapitalizacija yra $ 14.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALD apyvartoje yra 149.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 149991806.3910929. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.71M

Aladdin DAO (ALD) kainos istorija USD

Šiandienos Aladdin DAO kainos pokytis į USD: $ +0.00365113.
Aladdin DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0056818848.
Aladdin DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0130024096.
Aladdin DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.03114021581147394.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00365113+3.86%
30 dienų$ -0.0056818848-5.78%
60 dienų$ +0.0130024096+13.24%
90 dienų$ +0.03114021581147394+46.45%

Kas yra Aladdin DAO (ALD)

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Aladdin DAO (ALD) išteklius

Oficiali svetainė

Aladdin DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aladdin DAO (ALD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aladdin DAO (ALD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aladdin DAO prognozes.

Peržiūrėkite Aladdin DAO kainos prognozę dabar!

ALD į vietos valiutas

Aladdin DAO (ALD) Tokenomika

Supratimas apie Aladdin DAO (ALD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aladdin DAO (ALD)

Kiek Aladdin DAO(ALD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALD kaina USD valiuta yra 0.098178USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALD į USD kaina?
Dabartinė ALD kaina USD valiuta yra $ 0.098178. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aladdin DAO rinkos kapitalizacija?
ALD rinkos kapitalizacija yra $ 14.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALD apyvartoje?
ALD apyvartoje yra 149.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALD kaina?
ALD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.37USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALD kaina?
ALD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01759207USD.
Kokia yra ALD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALD yra --USD.
Ar ALD kaina šiais metais kils?
ALD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
