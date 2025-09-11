Daugiau apie AKI

Aki Network kaina (AKI)

1 AKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0017529
$0.0017529
-0.30%1D
Aki Network (AKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:46(UTC+8)

Aki Network (AKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00173923
$ 0.00173923
24 val. žemiausia
$ 0.00176469
$ 0.00176469
24 val. aukščiausia

$ 0.00173923
$ 0.00173923

$ 0.00176469
$ 0.00176469

$ 0.065411
$ 0.065411

$ 0.00173923
$ 0.00173923

+0.17%

-0.47%

-3.20%

-3.20%

Aki Network (AKI) realiojo laiko kaina yra $0.00175162. Per pastarąsias 24 valandas AKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00173923 iki aukščiausios $ 0.00176469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKI kaina yra $ 0.065411, o žemiausia – $ 0.00173923.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aki Network (AKI) rinkos informacija

$ 2.96M
$ 2.96M

--
--

$ 3.51M
$ 3.51M

1.69B
1.69B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Dabartinė Aki Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AKI apyvartoje yra 1.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.51M

Aki Network (AKI) kainos istorija USD

Šiandienos Aki Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Aki Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003141537.
Aki Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013022287.
Aki Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006658909880572087.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.47%
30 dienų$ -0.0003141537-17.93%
60 dienų$ -0.0013022287-74.34%
90 dienų$ -0.006658909880572087-79.17%

Kas yra Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Aki Network (AKI) išteklius

Aki Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aki Network (AKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aki Network (AKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aki Network prognozes.

Peržiūrėkite Aki Network kainos prognozę dabar!

AKI į vietos valiutas

Aki Network (AKI) Tokenomika

Supratimas apie Aki Network (AKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aki Network (AKI)

Kiek Aki Network(AKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AKI kaina USD valiuta yra 0.00175162USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AKI į USD kaina?
Dabartinė AKI kaina USD valiuta yra $ 0.00175162. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aki Network rinkos kapitalizacija?
AKI rinkos kapitalizacija yra $ 2.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AKI apyvartoje?
AKI apyvartoje yra 1.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AKI kaina?
AKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.065411USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AKI kaina?
AKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00173923USD.
Kokia yra AKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AKI yra --USD.
Ar AKI kaina šiais metais kils?
AKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.