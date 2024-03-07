Aittcoin (AITT) Tokenomika
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
Aittcoin (AITT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Aittcoin (AITT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Aittcoin (AITT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aittcoin (AITT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AITT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AITT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate AITT tokenomiką, galite peržiūrėti AITT tokeno kainą realiuoju laiku!
