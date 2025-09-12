Aittcoin kaina (AITT)
Aittcoin (AITT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AITT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AITT kaina yra $ 0.00023168, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AITT per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Aittcoin rinkos kapitalizacija yra $ 5.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AITT apyvartoje yra 9.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.66K
Šiandienos Aittcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Aittcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aittcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aittcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.63%
|30 dienų
|$ 0
|-0.77%
|60 dienų
|$ 0
|+2.81%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
