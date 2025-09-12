Daugiau apie BOLGUR

Airina Bolgur kaina (BOLGUR)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOLGUR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+17.50%1D
Airina Bolgur (BOLGUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:56:34(UTC+8)

Airina Bolgur (BOLGUR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000768
$ 0.00000768$ 0.00000768
24 val. žemiausia
$ 0.00000925
$ 0.00000925$ 0.00000925
24 val. aukščiausia

$ 0.00000768
$ 0.00000768$ 0.00000768

$ 0.00000925
$ 0.00000925$ 0.00000925

$ 0.00057832
$ 0.00057832$ 0.00057832

$ 0.00000509
$ 0.00000509$ 0.00000509

+0.12%

+16.92%

+13.49%

+13.49%

Airina Bolgur (BOLGUR) realiojo laiko kaina yra $0.00000898. Per pastarąsias 24 valandas BOLGUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000768 iki aukščiausios $ 0.00000925 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOLGUR kaina yra $ 0.00057832, o žemiausia – $ 0.00000509.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOLGUR per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +16.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Airina Bolgur (BOLGUR) rinkos informacija

$ 5.27K
$ 5.27K$ 5.27K

--
----

$ 8.91K
$ 8.91K$ 8.91K

586.72M
586.72M 586.72M

992,398,299.6582713
992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

Dabartinė Airina Bolgur rinkos kapitalizacija yra $ 5.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOLGUR apyvartoje yra 586.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 992398299.6582713. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.91K

Airina Bolgur (BOLGUR) kainos istorija USD

Šiandienos Airina Bolgur kainos pokytis į USD: $ 0.
Airina Bolgur 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000023986.
Airina Bolgur 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000039257.
Airina Bolgur 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+16.92%
30 dienų$ +0.0000023986+26.71%
60 dienų$ +0.0000039257+43.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra Airina Bolgur (BOLGUR)

It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Airina Bolgur (BOLGUR) išteklius

Oficiali svetainė

Airina Bolgur kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Airina Bolgur (BOLGUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Airina Bolgur (BOLGUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Airina Bolgur prognozes.

Peržiūrėkite Airina Bolgur kainos prognozę dabar!

BOLGUR į vietos valiutas

Airina Bolgur (BOLGUR) Tokenomika

Supratimas apie Airina Bolgur (BOLGUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOLGURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Airina Bolgur (BOLGUR)

Kiek Airina Bolgur(BOLGUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOLGUR kaina USD valiuta yra 0.00000898USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOLGUR į USD kaina?
Dabartinė BOLGUR kaina USD valiuta yra $ 0.00000898. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Airina Bolgur rinkos kapitalizacija?
BOLGUR rinkos kapitalizacija yra $ 5.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOLGUR apyvartoje?
BOLGUR apyvartoje yra 586.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOLGUR kaina?
BOLGUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00057832USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOLGUR kaina?
BOLGUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000509USD.
Kokia yra BOLGUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOLGUR yra --USD.
Ar BOLGUR kaina šiais metais kils?
BOLGUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOLGUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:56:34(UTC+8)

