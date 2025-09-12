AIrena kaina (AIRENA)
AIrena (AIRENA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AIRENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIRENA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIRENA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AIrena rinkos kapitalizacija yra $ 8.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIRENA apyvartoje yra 980.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 997108205.737061. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.28K
Šiandienos AIrena kainos pokytis į USD: $ 0.
AIrena 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AIrena 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AIrena 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.09%
|30 dienų
|$ 0
|+24.15%
|60 dienų
|$ 0
|+48.49%
|90 dienų
|$ 0
|--
AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.
