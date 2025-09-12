Daugiau apie AIKI

Aiki kaina (AIKI)

$0.00551126
Aiki (AIKI) kainos grafikas realiu laiku
Aiki (AIKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.01706637
$ 0.00441864
--

--

0.00%

0.00%

Aiki (AIKI) realiojo laiko kaina yra $0.00551126. Per pastarąsias 24 valandas AIKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIKI kaina yra $ 0.01706637, o žemiausia – $ 0.00441864.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIKI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aiki (AIKI) rinkos informacija

$ 550.46K
--
$ 550.35K
99.86M
99,858,666.761561
Dabartinė Aiki rinkos kapitalizacija yra $ 550.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIKI apyvartoje yra 99.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 99858666.761561. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 550.35K

Aiki (AIKI) kainos istorija USD

Šiandienos Aiki kainos pokytis į USD: $ 0.
Aiki 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
Aiki 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006516199.
Aiki 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000937558264483897.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0.00000000000.00%
60 dienų$ +0.0006516199+11.82%
90 dienų$ -0.000937558264483897-14.53%

Kas yra Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Aiki (AIKI) išteklius

Oficiali svetainė

Aiki kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aiki (AIKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aiki (AIKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aiki prognozes.

Peržiūrėkite Aiki kainos prognozę dabar!

AIKI į vietos valiutas

Aiki (AIKI) Tokenomika

Supratimas apie Aiki (AIKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aiki (AIKI)

Kiek Aiki(AIKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIKI kaina USD valiuta yra 0.00551126USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIKI į USD kaina?
Dabartinė AIKI kaina USD valiuta yra $ 0.00551126. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aiki rinkos kapitalizacija?
AIKI rinkos kapitalizacija yra $ 550.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIKI apyvartoje?
AIKI apyvartoje yra 99.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIKI kaina?
AIKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01706637USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIKI kaina?
AIKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00441864USD.
Kokia yra AIKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIKI yra --USD.
Ar AIKI kaina šiais metais kils?
AIKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.