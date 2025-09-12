Daugiau apie $AIGG

$AIGG Kainos informacija

$AIGG Oficiali svetainė

$AIGG Tokenomika

$AIGG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AIGG logotipas

AIGG kaina ($AIGG)

Neįtraukta į sąrašą

1 $AIGG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AIGG ($AIGG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:29:09(UTC+8)

AIGG ($AIGG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01365984
$ 0.01365984$ 0.01365984

$ 0.00000617
$ 0.00000617$ 0.00000617

--

--

-1.35%

-1.35%

AIGG ($AIGG) realiojo laiko kaina yra $0.00000681. Per pastarąsias 24 valandas $AIGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $AIGG kaina yra $ 0.01365984, o žemiausia – $ 0.00000617.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $AIGG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIGG ($AIGG) rinkos informacija

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

--
----

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė AIGG rinkos kapitalizacija yra $ 6.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $AIGG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.81K

AIGG ($AIGG) kainos istorija USD

Šiandienos AIGG kainos pokytis į USD: $ 0.
AIGG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000049659.
AIGG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000049484.
AIGG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000016578438065389614.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000049659-72.92%
60 dienų$ -0.0000049484-72.66%
90 dienų$ -0.000016578438065389614-70.88%

Kas yra AIGG ($AIGG)

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AIGG ($AIGG) išteklius

Oficiali svetainė

AIGG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIGG ($AIGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIGG ($AIGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIGG prognozes.

Peržiūrėkite AIGG kainos prognozę dabar!

$AIGG į vietos valiutas

AIGG ($AIGG) Tokenomika

Supratimas apie AIGG ($AIGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $AIGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIGG ($AIGG)

Kiek AIGG($AIGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $AIGG kaina USD valiuta yra 0.00000681USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $AIGG į USD kaina?
Dabartinė $AIGG kaina USD valiuta yra $ 0.00000681. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIGG rinkos kapitalizacija?
$AIGG rinkos kapitalizacija yra $ 6.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $AIGG apyvartoje?
$AIGG apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $AIGG kaina?
$AIGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01365984USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $AIGG kaina?
$AIGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000617USD.
Kokia yra $AIGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $AIGG yra --USD.
Ar $AIGG kaina šiais metais kils?
$AIGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $AIGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:29:09(UTC+8)

AIGG ($AIGG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.