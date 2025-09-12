Daugiau apie AIDI

Aidi Finance logotipas

Aidi Finance kaina (AIDI)

Neįtraukta į sąrašą

1 AIDI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Aidi Finance (AIDI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 06:29:02(UTC+8)

Aidi Finance (AIDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196851
$ 0.00196851$ 0.00196851

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+0.48%

-6.39%

-6.39%

Aidi Finance (AIDI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AIDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIDI kaina yra $ 0.00196851, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIDI per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aidi Finance (AIDI) rinkos informacija

$ 63.88K
$ 63.88K$ 63.88K

--
----

$ 80.36K
$ 80.36K$ 80.36K

795.01M
795.01M 795.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Aidi Finance rinkos kapitalizacija yra $ 63.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIDI apyvartoje yra 795.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 80.36K

Aidi Finance (AIDI) kainos istorija USD

Šiandienos Aidi Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Aidi Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aidi Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Aidi Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.48%
30 dienų$ 0-1.77%
60 dienų$ 0+56.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra Aidi Finance (AIDI)

Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Aidi Finance (AIDI) išteklius

Oficiali svetainė

Aidi Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aidi Finance (AIDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aidi Finance (AIDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aidi Finance prognozes.

Peržiūrėkite Aidi Finance kainos prognozę dabar!

AIDI į vietos valiutas

Aidi Finance (AIDI) Tokenomika

Supratimas apie Aidi Finance (AIDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aidi Finance (AIDI)

Kiek Aidi Finance(AIDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIDI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIDI į USD kaina?
Dabartinė AIDI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aidi Finance rinkos kapitalizacija?
AIDI rinkos kapitalizacija yra $ 63.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIDI apyvartoje?
AIDI apyvartoje yra 795.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIDI kaina?
AIDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00196851USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIDI kaina?
AIDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AIDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIDI yra --USD.
Ar AIDI kaina šiais metais kils?
AIDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 06:29:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.