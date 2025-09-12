AI Virtual Agents kaina (AIVIA)
AI Virtual Agents (AIVIA) realiojo laiko kaina yra $0.00003209. Per pastarąsias 24 valandas AIVIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003048 iki aukščiausios $ 0.00003261 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIVIA kaina yra $ 0.00119097, o žemiausia – $ 0.00000537.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIVIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AI Virtual Agents rinkos kapitalizacija yra $ 32.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIVIA apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999980019.531342. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.09K
Šiandienos AI Virtual Agents kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Virtual Agents 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008525.
AI Virtual Agents 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000062418.
AI Virtual Agents 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000020080792817061779.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.85%
|30 dienų
|$ +0.0000008525
|+2.66%
|60 dienų
|$ +0.0000062418
|+19.45%
|90 dienų
|$ +0.000020080792817061779
|+167.21%
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
Kiek kainuos AI Virtual Agents (AIVIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Virtual Agents (AIVIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Virtual Agents prognozes.
Peržiūrėkite AI Virtual Agents kainos prognozę dabar!
Supratimas apie AI Virtual Agents (AIVIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIVIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
