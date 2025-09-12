Daugiau apie AIINU

AI INU kaina (AIINU)

1 AIINU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00204637
+1.30%1D
AI INU (AIINU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:22:17(UTC+8)

AI INU (AIINU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0019841
24 val. žemiausia
$ 0.00205503
24 val. aukščiausia

$ 0.0019841
$ 0.00205503
$ 0.04658149
$ 0.00107082
+1.22%

+1.33%

+4.48%

+4.48%

AI INU (AIINU) realiojo laiko kaina yra $0.00204637. Per pastarąsias 24 valandas AIINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0019841 iki aukščiausios $ 0.00205503 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIINU kaina yra $ 0.04658149, o žemiausia – $ 0.00107082.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIINU per pastarąją valandą pasikeitė +1.22%, per 24 valandas – +1.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AI INU (AIINU) rinkos informacija

$ 889.84K
$ 889.84K$ 889.84K

--
$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

434.94M
1,000,000,000.0
Dabartinė AI INU rinkos kapitalizacija yra $ 889.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIINU apyvartoje yra 434.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.05M

AI INU (AIINU) kainos istorija USD

Šiandienos AI INU kainos pokytis į USD: $ 0.
AI INU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000347575.
AI INU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007436332.
AI INU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000039151267380436.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.33%
30 dienų$ -0.0000347575-1.69%
60 dienų$ +0.0007436332+36.34%
90 dienų$ +0.000039151267380436+1.95%

Kas yra AI INU (AIINU)

AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

AI INU (AIINU) išteklius

AI INU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AI INU (AIINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI INU (AIINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI INU prognozes.

Peržiūrėkite AI INU kainos prognozę dabar!

AIINU į vietos valiutas

AI INU (AIINU) Tokenomika

Supratimas apie AI INU (AIINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AI INU (AIINU)

Kiek AI INU(AIINU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIINU kaina USD valiuta yra 0.00204637USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIINU į USD kaina?
Dabartinė AIINU kaina USD valiuta yra $ 0.00204637. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AI INU rinkos kapitalizacija?
AIINU rinkos kapitalizacija yra $ 889.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIINU apyvartoje?
AIINU apyvartoje yra 434.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIINU kaina?
AIINU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04658149USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIINU kaina?
AIINU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00107082USD.
Kokia yra AIINU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIINU yra --USD.
Ar AIINU kaina šiais metais kils?
AIINU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIINU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:22:17(UTC+8)

