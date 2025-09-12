AI Agent Factory kaina (AIAF)
AI Agent Factory (AIAF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AIAF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIAF kaina yra $ 0.0053206, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIAF per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AI Agent Factory rinkos kapitalizacija yra $ 43.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIAF apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.12K
Šiandienos AI Agent Factory kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Agent Factory 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Agent Factory 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AI Agent Factory 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.56%
|30 dienų
|$ 0
|-32.83%
|60 dienų
|$ 0
|-19.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
Supratimas apie AI Agent Factory (AIAF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIAFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
