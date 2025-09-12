Daugiau apie AGIXBT

1 AGIXBT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016589
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:54:52(UTC+8)

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.02900002
$ 0
+0.06%

-0.59%

+1.37%

+1.37%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AGIXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGIXBT kaina yra $ 0.02900002, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGIXBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) rinkos informacija

$ 165.89K
--
$ 165.89K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė AGIXBT by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 165.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGIXBT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.89K

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) kainos istorija USD

Šiandienos AGIXBT by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
AGIXBT by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AGIXBT by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AGIXBT by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.59%
30 dienų$ 0+138.69%
60 dienų$ 0+35.59%
90 dienų$ 0--

Kas yra AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) išteklius

Oficiali svetainė

AGIXBT by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AGIXBT by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite AGIXBT by Virtuals kainos prognozę dabar!

AGIXBT į vietos valiutas

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomika

Supratimas apie AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGIXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Kiek AGIXBT by Virtuals(AGIXBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGIXBT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGIXBT į USD kaina?
Dabartinė AGIXBT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AGIXBT by Virtuals rinkos kapitalizacija?
AGIXBT rinkos kapitalizacija yra $ 165.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGIXBT apyvartoje?
AGIXBT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGIXBT kaina?
AGIXBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02900002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGIXBT kaina?
AGIXBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AGIXBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGIXBT yra --USD.
Ar AGIXBT kaina šiais metais kils?
AGIXBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGIXBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

