AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart.
This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments.
Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements.
Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
Agio (AGIO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Agio (AGIO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Agio (AGIO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Agio (AGIO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AGIO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AGIO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.