Agio (AGIO) realiojo laiko kaina yra $0.01235641. Per pastarąsias 24 valandas AGIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01217756 iki aukščiausios $ 0.01247603 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGIO kaina yra $ 0.02506422, o žemiausia – $ 0.00697543.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGIO per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Agio rinkos kapitalizacija yra $ 341.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGIO apyvartoje yra 27.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 90409744.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
Šiandienos Agio kainos pokytis į USD: $ 0.
Agio 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002187344.
Agio 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017744879.
Agio 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001773619828409331.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.78%
|30 dienų
|$ +0.0002187344
|+1.77%
|60 dienų
|$ +0.0017744879
|+14.36%
|90 dienų
|$ +0.001773619828409331
|+16.76%
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.