AgentAlgo kaina (AGENT)
-10.49%
-20.71%
-7.06%
-7.06%
AgentAlgo (AGENT) realiojo laiko kaina yra $0.058129. Per pastarąsias 24 valandas AGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.057626 iki aukščiausios $ 0.073706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGENT kaina yra $ 1.34, o žemiausia – $ 0.02553433.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGENT per pastarąją valandą pasikeitė -10.49%, per 24 valandas – -20.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AgentAlgo rinkos kapitalizacija yra $ 1.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGENT apyvartoje yra 20.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 20955000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.22M
Šiandienos AgentAlgo kainos pokytis į USD: $ -0.01518909676229514.
AgentAlgo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0127571124.
AgentAlgo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0405146690.
AgentAlgo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0308225620447379.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.01518909676229514
|-20.71%
|30 dienų
|$ -0.0127571124
|-21.94%
|60 dienų
|$ -0.0405146690
|-69.69%
|90 dienų
|$ -0.0308225620447379
|-34.65%
AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.