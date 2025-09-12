Daugiau apie AKIDS

Africa Kids Token kaina (AKIDS)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Africa Kids Token (AKIDS) realiojo laiko kaina yra --. Visų laikų aukščiausia AKIDS kaina yra $ 0,00575458, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKIDS per pastarąją valandą pasikeitė +%0,52, per 24 valandas – +%0,68, o per pastarąsias 7 dienas – +%11,26.

$ 42,92K
$ 42,92K$ 42,92K

--
----

$ 43,06K
$ 43,06K$ 43,06K

996,42M
996,42M 996,42M

999.775.496,207237
999.775.496,207237 999.775.496,207237

Dabartinė Africa Kids Token rinkos kapitalizacija yra $ 42,92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AKIDS apyvartoje yra 996,42M vienetų, o bendras kiekis siekia 999775496.207237. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43,06K

Africa Kids Token (AKIDS) kainos istorija USD

Šiandienos Africa Kids Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Africa Kids Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Africa Kids Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Africa Kids Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Šiandien$ 0+%0,68
30 dienų$ 0+%6,50
60 dienų$ 0+%19,73
90 dienų$ 0--

Kas yra Africa Kids Token (AKIDS)

Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Africa Kids Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Africa Kids Token (AKIDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Africa Kids Token (AKIDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Africa Kids Token prognozes.

Peržiūrėkite Africa Kids Token kainos prognozę dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Africa Kids Token (AKIDS)

Kiek Africa Kids Token(AKIDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AKIDS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AKIDS į USD kaina?
Dabartinė AKIDS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Africa Kids Token rinkos kapitalizacija?
AKIDS rinkos kapitalizacija yra $ 42,92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AKIDS apyvartoje?
AKIDS apyvartoje yra 996,42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AKIDS kaina?
AKIDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,00575458USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AKIDS kaina?
AKIDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AKIDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AKIDS yra --USD.
Ar AKIDS kaina šiais metais kils?
AKIDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AKIDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:27:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.