AFEN Blockchain logotipas

AFEN Blockchain kaina (AFEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 AFEN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.00%1D
USD
AFEN Blockchain (AFEN) kainos grafikas realiu laiku
AFEN Blockchain (AFEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-1.02%

+9.07%

+9.07%

AFEN Blockchain (AFEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AFEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AFEN kaina yra $ 0.081967, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AFEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – -1.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AFEN Blockchain (AFEN) rinkos informacija

$ 3.03K
$ 3.03K$ 3.03K

--
----

$ 14.05K
$ 14.05K$ 14.05K

183.20M
183.20M 183.20M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

Dabartinė AFEN Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 3.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AFEN apyvartoje yra 183.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 850000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.05K

AFEN Blockchain (AFEN) kainos istorija USD

Šiandienos AFEN Blockchain kainos pokytis į USD: $ 0.
AFEN Blockchain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AFEN Blockchain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AFEN Blockchain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.02%
30 dienų$ 0+42.83%
60 dienų$ 0+67.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra AFEN Blockchain (AFEN)

AFEN Blockchain (AFEN) išteklius

Oficiali svetainė

AFEN Blockchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AFEN Blockchain (AFEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AFEN Blockchain (AFEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AFEN Blockchain prognozes.

Peržiūrėkite AFEN Blockchain kainos prognozę dabar!

AFEN į vietos valiutas

AFEN Blockchain (AFEN) Tokenomika

Supratimas apie AFEN Blockchain (AFEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AFENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AFEN Blockchain (AFEN)

Kiek AFEN Blockchain(AFEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AFEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AFEN į USD kaina?
Dabartinė AFEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AFEN Blockchain rinkos kapitalizacija?
AFEN rinkos kapitalizacija yra $ 3.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AFEN apyvartoje?
AFEN apyvartoje yra 183.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AFEN kaina?
AFEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.081967USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AFEN kaina?
AFEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AFEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AFEN yra --USD.
Ar AFEN kaina šiais metais kils?
AFEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AFEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AFEN Blockchain (AFEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.