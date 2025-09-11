Daugiau apie ADCO

ADCO Kainos informacija

ADCO Oficiali svetainė

ADCO Tokenomika

ADCO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Advertise Coin logotipas

Advertise Coin kaina (ADCO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ADCO į USD – tiesioginė kaina:

$0.972302
$0.972302$0.972302
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Advertise Coin (ADCO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:38:59(UTC+8)

Advertise Coin (ADCO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.947972
$ 0.947972$ 0.947972
24 val. žemiausia
$ 0.979999
$ 0.979999$ 0.979999
24 val. aukščiausia

$ 0.947972
$ 0.947972$ 0.947972

$ 0.979999
$ 0.979999$ 0.979999

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 0.02220041
$ 0.02220041$ 0.02220041

+0.19%

+0.96%

+0.19%

+0.19%

Advertise Coin (ADCO) realiojo laiko kaina yra $0.972224. Per pastarąsias 24 valandas ADCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.947972 iki aukščiausios $ 0.979999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADCO kaina yra $ 1.09, o žemiausia – $ 0.02220041.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADCO per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Advertise Coin (ADCO) rinkos informacija

$ 43.75M
$ 43.75M$ 43.75M

--
----

$ 48.62M
$ 48.62M$ 48.62M

45.00M
45.00M 45.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Dabartinė Advertise Coin rinkos kapitalizacija yra $ 43.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADCO apyvartoje yra 45.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.62M

Advertise Coin (ADCO) kainos istorija USD

Šiandienos Advertise Coin kainos pokytis į USD: $ +0.00923831.
Advertise Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0305032363.
Advertise Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4763975377.
Advertise Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4117008951021237.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00923831+0.96%
30 dienų$ +0.0305032363+3.14%
60 dienų$ +0.4763975377+49.00%
90 dienų$ +0.4117008951021237+73.45%

Kas yra Advertise Coin (ADCO)

Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Advertise Coin (ADCO) išteklius

Oficiali svetainė

Advertise Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Advertise Coin (ADCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Advertise Coin (ADCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Advertise Coin prognozes.

Peržiūrėkite Advertise Coin kainos prognozę dabar!

ADCO į vietos valiutas

Advertise Coin (ADCO) Tokenomika

Supratimas apie Advertise Coin (ADCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Advertise Coin (ADCO)

Kiek Advertise Coin(ADCO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADCO kaina USD valiuta yra 0.972224USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADCO į USD kaina?
Dabartinė ADCO kaina USD valiuta yra $ 0.972224. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Advertise Coin rinkos kapitalizacija?
ADCO rinkos kapitalizacija yra $ 43.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADCO apyvartoje?
ADCO apyvartoje yra 45.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADCO kaina?
ADCO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.09USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADCO kaina?
ADCO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02220041USD.
Kokia yra ADCO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADCO yra --USD.
Ar ADCO kaina šiais metais kils?
ADCO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADCO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:38:59(UTC+8)

Advertise Coin (ADCO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.