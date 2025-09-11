Daugiau apie ADM

ADM Kainos informacija

ADM Baltoji knyga

ADM Oficiali svetainė

ADM Tokenomika

ADM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ADAMANT Messenger logotipas

ADAMANT Messenger kaina (ADM)

Neįtraukta į sąrašą

1 ADM į USD – tiesioginė kaina:

$0.01589642
$0.01589642$0.01589642
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ADAMANT Messenger (ADM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:11(UTC+8)

ADAMANT Messenger (ADM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01585592
$ 0.01585592$ 0.01585592
24 val. žemiausia
$ 0.016136
$ 0.016136$ 0.016136
24 val. aukščiausia

$ 0.01585592
$ 0.01585592$ 0.01585592

$ 0.016136
$ 0.016136$ 0.016136

$ 0.055126
$ 0.055126$ 0.055126

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-0.80%

-0.13%

-0.13%

ADAMANT Messenger (ADM) realiojo laiko kaina yra $0.01589584. Per pastarąsias 24 valandas ADM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01585592 iki aukščiausios $ 0.016136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADM kaina yra $ 0.055126, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADM per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ADAMANT Messenger (ADM) rinkos informacija

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

113.82M
113.82M 113.82M

113,821,813.7
113,821,813.7 113,821,813.7

Dabartinė ADAMANT Messenger rinkos kapitalizacija yra $ 1.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADM apyvartoje yra 113.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 113821813.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M

ADAMANT Messenger (ADM) kainos istorija USD

Šiandienos ADAMANT Messenger kainos pokytis į USD: $ -0.00012965509546309.
ADAMANT Messenger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001062414.
ADAMANT Messenger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021164309.
ADAMANT Messenger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005871347292865163.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012965509546309-0.80%
30 dienų$ +0.0001062414+0.67%
60 dienų$ -0.0021164309-13.31%
90 dienų$ -0.005871347292865163-26.97%

Kas yra ADAMANT Messenger (ADM)

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ADAMANT Messenger (ADM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ADAMANT Messenger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ADAMANT Messenger (ADM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ADAMANT Messenger (ADM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ADAMANT Messenger prognozes.

Peržiūrėkite ADAMANT Messenger kainos prognozę dabar!

ADM į vietos valiutas

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika

Supratimas apie ADAMANT Messenger (ADM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ADAMANT Messenger (ADM)

Kiek ADAMANT Messenger(ADM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADM kaina USD valiuta yra 0.01589584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADM į USD kaina?
Dabartinė ADM kaina USD valiuta yra $ 0.01589584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ADAMANT Messenger rinkos kapitalizacija?
ADM rinkos kapitalizacija yra $ 1.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADM apyvartoje?
ADM apyvartoje yra 113.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADM kaina?
ADM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.055126USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADM kaina?
ADM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ADM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADM yra --USD.
Ar ADM kaina šiais metais kils?
ADM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:11(UTC+8)

ADAMANT Messenger (ADM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.