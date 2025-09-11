ADAMANT Messenger kaina (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) realiojo laiko kaina yra $0.01589584. Per pastarąsias 24 valandas ADM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01585592 iki aukščiausios $ 0.016136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADM kaina yra $ 0.055126, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADM per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ADAMANT Messenger rinkos kapitalizacija yra $ 1.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADM apyvartoje yra 113.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 113821813.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M
Šiandienos ADAMANT Messenger kainos pokytis į USD: $ -0.00012965509546309.
ADAMANT Messenger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001062414.
ADAMANT Messenger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021164309.
ADAMANT Messenger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005871347292865163.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00012965509546309
|-0.80%
|30 dienų
|$ +0.0001062414
|+0.67%
|60 dienų
|$ -0.0021164309
|-13.31%
|90 dienų
|$ -0.005871347292865163
|-26.97%
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
Supratimas apie ADAMANT Messenger (ADM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.