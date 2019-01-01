ACHI INU (ACHI) Tokenomika
ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019.
The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens.
The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.
ACHI INU (ACHI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ACHI INU (ACHI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ACHI INU (ACHI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ACHI INU (ACHI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ACHI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ACHI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ACHI tokenomiką, galite peržiūrėti ACHI tokeno kainą realiuoju laiku!
