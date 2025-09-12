Daugiau apie ABE

ABE CTO logotipas

ABE CTO kaina (ABE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ABE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001331
$0.0001331$0.0001331
+0.30%1D
mexc
USD
ABE CTO (ABE) kainos grafikas realiu laiku
ABE CTO (ABE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194707
$ 0.00194707$ 0.00194707

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+0.32%

-4.66%

-4.66%

ABE CTO (ABE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ABE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABE kaina yra $ 0.00194707, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABE per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ABE CTO (ABE) rinkos informacija

$ 133.10K
$ 133.10K$ 133.10K

--
----

$ 133.10K
$ 133.10K$ 133.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė ABE CTO rinkos kapitalizacija yra $ 133.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ABE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.10K

ABE CTO (ABE) kainos istorija USD

Šiandienos ABE CTO kainos pokytis į USD: $ 0.
ABE CTO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ABE CTO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ABE CTO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.32%
30 dienų$ 0-44.58%
60 dienų$ 0-62.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra ABE CTO (ABE)

The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.

ABE CTO (ABE) išteklius

Oficiali svetainė

ABE CTO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ABE CTO (ABE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ABE CTO (ABE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ABE CTO prognozes.

Peržiūrėkite ABE CTO kainos prognozę dabar!

ABE į vietos valiutas

ABE CTO (ABE) Tokenomika

Supratimas apie ABE CTO (ABE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ABE CTO (ABE)

Kiek ABE CTO(ABE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ABE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ABE į USD kaina?
Dabartinė ABE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ABE CTO rinkos kapitalizacija?
ABE rinkos kapitalizacija yra $ 133.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ABE apyvartoje?
ABE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ABE kaina?
ABE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00194707USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ABE kaina?
ABE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ABE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ABE yra --USD.
Ar ABE kaina šiais metais kils?
ABE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ABE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.