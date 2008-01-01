AADex Finance (ADE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAADex Finance (ADE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:

  • Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.
  • Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.
  • Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.
  • Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://aadex.app/
Baltoji knyga:
https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf

AADex Finance (ADE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AADex Finance (ADE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 82.83K
$ 82.83K
$ 82.83K$ 82.83K
Bendra pasiūla:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.50M
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 331.33K
$ 331.33K
$ 331.33K$ 331.33K
Visų laikų rekordas:
$ 4.2
$ 4.2
$ 4.2$ 4.2
Visų laikų minimumas:
$ 0.02066608
$ 0.02066608$ 0.02066608
Dabartinė kaina:
$ 0.03313294
$ 0.03313294$ 0.03313294

AADex Finance (ADE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AADex Finance (ADE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ADE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ADE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ADE tokenomiką, galite peržiūrėti ADE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.