AADex Finance logotipas

AADex Finance kaina (ADE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ADE į USD – tiesioginė kaina:

$0.03313294
$0.03313294$0.03313294
0.00%1D
mexc
USD
AADex Finance (ADE) kainos grafikas realiu laiku
AADex Finance (ADE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.2
$ 4.2$ 4.2

$ 0.02066608
$ 0.02066608$ 0.02066608

--

--

+3.68%

+3.68%

AADex Finance (ADE) realiojo laiko kaina yra $0.03313294. Per pastarąsias 24 valandas ADE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADE kaina yra $ 4.2, o žemiausia – $ 0.02066608.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AADex Finance (ADE) rinkos informacija

$ 82.83K
$ 82.83K$ 82.83K

--
----

$ 331.33K
$ 331.33K$ 331.33K

2.50M
2.50M 2.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė AADex Finance rinkos kapitalizacija yra $ 82.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADE apyvartoje yra 2.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 331.33K

AADex Finance (ADE) kainos istorija USD

Šiandienos AADex Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
AADex Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0065216891.
AADex Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0107059089.
AADex Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0065216891+19.68%
60 dienų$ +0.0107059089+32.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra AADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

AADex Finance (ADE) Tokenomika

Supratimas apie AADex Finance (ADE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AADex Finance (ADE)

Kiek AADex Finance(ADE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADE kaina USD valiuta yra 0.03313294USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADE į USD kaina?
Dabartinė ADE kaina USD valiuta yra $ 0.03313294. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AADex Finance rinkos kapitalizacija?
ADE rinkos kapitalizacija yra $ 82.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADE apyvartoje?
ADE apyvartoje yra 2.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADE kaina?
ADE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.2USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADE kaina?
ADE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02066608USD.
Kokia yra ADE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADE yra --USD.
Ar ADE kaina šiais metais kils?
ADE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.