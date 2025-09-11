Zypto (ZYPTO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00545. Per pastarąsias 24 valandas ZYPTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00541 iki aukščiausios $ 0.0055 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZYPTO kaina yra $ 0.062455797377631656, o žemiausia – $ 0.004400196864171083.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZYPTO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zypto (ZYPTO) rinkos informacija
$ 4.89M
$ 44.08K
$ 5.45M
896.46M
1,000,000,000
896,457,994
Dabartinė Zypto rinkos kapitalizacija yra $ 4.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.08K. ZYPTO apyvartoje yra 896.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 896457994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.45M
Zypto (ZYPTO) kainos istorija USD
Stebėkite Zypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000296
-0.54%
30 dienų
$ -0.00008
-1.45%
60 dienų
$ -0.00144
-20.90%
90 dienų
$ -0.00068
-11.10%
Zypto kainos pokytis šiandien
Šiandien ZYPTO užfiksuotas $ -0.0000296 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zypto 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00008 (-1.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zypto 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZYPTO rodiklis pasikeitė $ -0.00144 (-20.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zypto 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00068 (-11.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zypto (ZYPTO) pokyčius?
$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.
Zypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zypto kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zypto (ZYPTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zypto (ZYPTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zypto prognozes.
Supratimas apie Zypto (ZYPTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZYPTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zypto (ZYPTO)
Ieškote, kaip nusipirkti Zypto? Viskas paprasta ir patogu! Zypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.