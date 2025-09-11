Zygo The Frog (ZYGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003827. Per pastarąsias 24 valandas ZYGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00369 iki aukščiausios $ 0.003921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZYGO kaina yra $ 0.011402993530255093, o žemiausia – $ 0.000026196639138267.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZYGO per pastarąją valandą pasikeitė -1.12%, per 24 valandas – -2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zygo The Frog (ZYGO) rinkos informacija
No.4082
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K
$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė Zygo The Frog rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.92K. ZYGO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.83M
Zygo The Frog (ZYGO) kainos istorija USD
Stebėkite Zygo The Frog kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00009075
-2.32%
30 dienų
$ -0.002855
-42.73%
60 dienų
$ +0.00178
+86.95%
90 dienų
$ +0.001322
+52.77%
Zygo The Frog kainos pokytis šiandien
Šiandien ZYGO užfiksuotas $ -0.00009075 (-2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zygo The Frog 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002855 (-42.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zygo The Frog 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZYGO rodiklis pasikeitė $ +0.00178 (+86.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zygo The Frog 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001322 (+52.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zygo The Frog (ZYGO) pokyčius?
Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.
Zygo The Frog galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zygo The Frog investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZYGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zygo The Frog mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zygo The Frog, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zygo The Frog kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zygo The Frog (ZYGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zygo The Frog (ZYGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zygo The Frog prognozes.
Supratimas apie Zygo The Frog (ZYGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZYGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zygo The Frog (ZYGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Zygo The Frog? Viskas paprasta ir patogu! Zygo The Frog lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
