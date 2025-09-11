Daugiau apie ZYGO

Zygo The Frog logotipas

Zygo The Frog kaina(ZYGO)

1 ZYGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.003821
$0.003821$0.003821
-2.32%1D
USD
Zygo The Frog (ZYGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:47:10(UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00369
$ 0.00369$ 0.00369
24 val. žemiausia
$ 0.003921
$ 0.003921$ 0.003921
24 val. aukščiausia

$ 0.00369
$ 0.00369$ 0.00369

$ 0.003921
$ 0.003921$ 0.003921

$ 0.011402993530255093
$ 0.011402993530255093$ 0.011402993530255093

$ 0.000026196639138267
$ 0.000026196639138267$ 0.000026196639138267

-1.12%

-2.32%

-11.29%

-11.29%

Zygo The Frog (ZYGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003827. Per pastarąsias 24 valandas ZYGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00369 iki aukščiausios $ 0.003921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZYGO kaina yra $ 0.011402993530255093, o žemiausia – $ 0.000026196639138267.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZYGO per pastarąją valandą pasikeitė -1.12%, per 24 valandas – -2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zygo The Frog (ZYGO) rinkos informacija

No.4082

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė Zygo The Frog rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.92K. ZYGO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.83M

Zygo The Frog (ZYGO) kainos istorija USD

Stebėkite Zygo The Frog kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00009075-2.32%
30 dienų$ -0.002855-42.73%
60 dienų$ +0.00178+86.95%
90 dienų$ +0.001322+52.77%
Zygo The Frog kainos pokytis šiandien

Šiandien ZYGO užfiksuotas $ -0.00009075 (-2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zygo The Frog 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002855 (-42.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zygo The Frog 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZYGO rodiklis pasikeitė $ +0.00178 (+86.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zygo The Frog 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001322 (+52.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zygo The Frog (ZYGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Zygo The Frog kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zygo The Frog investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZYGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zygo The Frog mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zygo The Frog, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zygo The Frog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zygo The Frog (ZYGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zygo The Frog (ZYGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zygo The Frog prognozes.

Peržiūrėkite Zygo The Frog kainos prognozę dabar!

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomika

Supratimas apie Zygo The Frog (ZYGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZYGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zygo The Frog (ZYGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Zygo The Frog? Viskas paprasta ir patogu! Zygo The Frog lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZYGO į vietos valiutas

1 Zygo The Frog(ZYGO) į VND
100.707505
1 Zygo The Frog(ZYGO) į AUD
A$0.00577877
1 Zygo The Frog(ZYGO) į GBP
0.00279371
1 Zygo The Frog(ZYGO) į EUR
0.00325295
1 Zygo The Frog(ZYGO) į USD
$0.003827
1 Zygo The Frog(ZYGO) į MYR
RM0.01614994
1 Zygo The Frog(ZYGO) į TRY
0.15794029
1 Zygo The Frog(ZYGO) į JPY
¥0.562569
1 Zygo The Frog(ZYGO) į ARS
ARS$5.4515615
1 Zygo The Frog(ZYGO) į RUB
0.3233815
1 Zygo The Frog(ZYGO) į INR
0.33765621
1 Zygo The Frog(ZYGO) į IDR
Rp62.73769488
1 Zygo The Frog(ZYGO) į KRW
5.32266814
1 Zygo The Frog(ZYGO) į PHP
0.21898094
1 Zygo The Frog(ZYGO) į EGP
￡E.0.18430832
1 Zygo The Frog(ZYGO) į BRL
R$0.0206658
1 Zygo The Frog(ZYGO) į CAD
C$0.00528126
1 Zygo The Frog(ZYGO) į BDT
0.4661286
1 Zygo The Frog(ZYGO) į NGN
5.77222583
1 Zygo The Frog(ZYGO) į COP
$15.00781012
1 Zygo The Frog(ZYGO) į ZAR
R.0.0669725
1 Zygo The Frog(ZYGO) į UAH
0.15797856
1 Zygo The Frog(ZYGO) į VES
Bs0.597012
1 Zygo The Frog(ZYGO) į CLP
$3.677747
1 Zygo The Frog(ZYGO) į PKR
Rs1.08690627
1 Zygo The Frog(ZYGO) į KZT
2.06305916
1 Zygo The Frog(ZYGO) į THB
฿0.12158379
1 Zygo The Frog(ZYGO) į TWD
NT$0.11614945
1 Zygo The Frog(ZYGO) į AED
د.إ0.01404509
1 Zygo The Frog(ZYGO) į CHF
Fr0.00302333
1 Zygo The Frog(ZYGO) į HKD
HK$0.02977406
1 Zygo The Frog(ZYGO) į AMD
֏1.46233497
1 Zygo The Frog(ZYGO) į MAD
.د.م0.03455781
1 Zygo The Frog(ZYGO) į MXN
$0.0711822
1 Zygo The Frog(ZYGO) į SAR
ريال0.01435125
1 Zygo The Frog(ZYGO) į PLN
0.01393028
1 Zygo The Frog(ZYGO) į RON
лв0.01657091
1 Zygo The Frog(ZYGO) į SEK
kr0.03578245
1 Zygo The Frog(ZYGO) į BGN
лв0.00639109
1 Zygo The Frog(ZYGO) į HUF
Ft1.28636951
1 Zygo The Frog(ZYGO) į CZK
0.07983122
1 Zygo The Frog(ZYGO) į KWD
د.ك0.001167235
1 Zygo The Frog(ZYGO) į ILS
0.01274391
1 Zygo The Frog(ZYGO) į AOA
Kz3.48857839
1 Zygo The Frog(ZYGO) į BHD
.د.ب0.001442779
1 Zygo The Frog(ZYGO) į BMD
$0.003827
1 Zygo The Frog(ZYGO) į DKK
kr0.02441626
1 Zygo The Frog(ZYGO) į HNL
L0.10030567
1 Zygo The Frog(ZYGO) į MUR
0.17435812
1 Zygo The Frog(ZYGO) į NAD
$0.06727866
1 Zygo The Frog(ZYGO) į NOK
kr0.03800211
1 Zygo The Frog(ZYGO) į NZD
$0.00642936
1 Zygo The Frog(ZYGO) į PAB
B/.0.003827
1 Zygo The Frog(ZYGO) į PGK
K0.01622648
1 Zygo The Frog(ZYGO) į QAR
ر.ق0.01393028
1 Zygo The Frog(ZYGO) į RSD
дин.0.38331232

Zygo The Frog išteklius

Išsamesnei Zygo The Frog analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zygo The Frog svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zygo The Frog

Kiek Zygo The Frog(ZYGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZYGO kaina USD valiuta yra 0.003827USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZYGO į USD kaina?
Dabartinė ZYGO kaina USD valiuta yra $ 0.003827. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zygo The Frog rinkos kapitalizacija?
ZYGO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZYGO apyvartoje?
ZYGO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZYGO kaina?
ZYGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.011402993530255093USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZYGO kaina?
ZYGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000026196639138267USD.
Kokia yra ZYGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZYGO yra $ 9.92KUSD.
Ar ZYGO kaina šiais metais kils?
ZYGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZYGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:47:10(UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

