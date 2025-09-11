Daugiau apie ZRS

1 ZRS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000665
$0.0000665$0.0000665
0.00%1D
USD
Zaros Finance (ZRS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:30:24(UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000665
$ 0.0000665$ 0.0000665
24 val. žemiausia
$ 0.0000665
$ 0.0000665$ 0.0000665
24 val. aukščiausia

$ 0.0000665
$ 0.0000665$ 0.0000665

$ 0.0000665
$ 0.0000665$ 0.0000665

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-32.77%

-32.77%

Zaros Finance (ZRS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000665. Per pastarąsias 24 valandas ZRS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000665 iki aukščiausios $ 0.0000665 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZRS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZRS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zaros Finance (ZRS) rinkos informacija

--
----

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 66.50K
$ 66.50K$ 66.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Zaros Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.67. ZRS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.50K

Zaros Finance (ZRS) kainos istorija USD

Stebėkite Zaros Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.0000304+84.21%
60 dienų$ -0.0000658-49.74%
90 dienų$ -0.0003115-82.41%
Zaros Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien ZRS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zaros Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000304 (+84.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zaros Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZRS rodiklis pasikeitė $ -0.0000658 (-49.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zaros Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003115 (-82.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zaros Finance (ZRS) pokyčius?

Peržiūrėkite Zaros Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zaros Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZRSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zaros Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zaros Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zaros Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zaros Finance (ZRS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zaros Finance (ZRS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zaros Finance prognozes.

Peržiūrėkite Zaros Finance kainos prognozę dabar!

Zaros Finance (ZRS) Tokenomika

Supratimas apie Zaros Finance (ZRS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZRSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zaros Finance (ZRS)

Ieškote, kaip nusipirkti Zaros Finance? Viskas paprasta ir patogu! Zaros Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZRS į vietos valiutas

1 Zaros Finance(ZRS) į VND
1.7499475
1 Zaros Finance(ZRS) į AUD
A$0.000100415
1 Zaros Finance(ZRS) į GBP
0.000048545
1 Zaros Finance(ZRS) į EUR
0.000056525
1 Zaros Finance(ZRS) į USD
$0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) į MYR
RM0.00028063
1 Zaros Finance(ZRS) į TRY
0.00274512
1 Zaros Finance(ZRS) į JPY
¥0.0097755
1 Zaros Finance(ZRS) į ARS
ARS$0.09472925
1 Zaros Finance(ZRS) į RUB
0.00561925
1 Zaros Finance(ZRS) į INR
0.00586131
1 Zaros Finance(ZRS) į IDR
Rp1.09016376
1 Zaros Finance(ZRS) į KRW
0.09236052
1 Zaros Finance(ZRS) į PHP
0.00379981
1 Zaros Finance(ZRS) į EGP
￡E.0.00320131
1 Zaros Finance(ZRS) į BRL
R$0.0003591
1 Zaros Finance(ZRS) į CAD
C$0.00009177
1 Zaros Finance(ZRS) į BDT
0.0080997
1 Zaros Finance(ZRS) į NGN
0.100301285
1 Zaros Finance(ZRS) į COP
$0.26078374
1 Zaros Finance(ZRS) į ZAR
R.0.001163085
1 Zaros Finance(ZRS) į UAH
0.00274512
1 Zaros Finance(ZRS) į VES
Bs0.010374
1 Zaros Finance(ZRS) į CLP
$0.0639065
1 Zaros Finance(ZRS) į PKR
Rs0.018886665
1 Zaros Finance(ZRS) į KZT
0.03584882
1 Zaros Finance(ZRS) į THB
฿0.00211337
1 Zaros Finance(ZRS) į TWD
NT$0.002018275
1 Zaros Finance(ZRS) į AED
د.إ0.000244055
1 Zaros Finance(ZRS) į CHF
Fr0.000052535
1 Zaros Finance(ZRS) į HKD
HK$0.00051737
1 Zaros Finance(ZRS) į AMD
֏0.025410315
1 Zaros Finance(ZRS) į MAD
.د.م0.000600495
1 Zaros Finance(ZRS) į MXN
$0.001236235
1 Zaros Finance(ZRS) į SAR
ريال0.000249375
1 Zaros Finance(ZRS) į PLN
0.00024206
1 Zaros Finance(ZRS) į RON
лв0.000287945
1 Zaros Finance(ZRS) į SEK
kr0.000621775
1 Zaros Finance(ZRS) į BGN
лв0.000111055
1 Zaros Finance(ZRS) į HUF
Ft0.022352645
1 Zaros Finance(ZRS) į CZK
0.00138719
1 Zaros Finance(ZRS) į KWD
د.ك0.0000202825
1 Zaros Finance(ZRS) į ILS
0.00022078
1 Zaros Finance(ZRS) į AOA
Kz0.060841515
1 Zaros Finance(ZRS) į BHD
.د.ب0.0000250705
1 Zaros Finance(ZRS) į BMD
$0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) į DKK
kr0.00042427
1 Zaros Finance(ZRS) į HNL
L0.001742965
1 Zaros Finance(ZRS) į MUR
0.00302575
1 Zaros Finance(ZRS) į NAD
$0.00116907
1 Zaros Finance(ZRS) į NOK
kr0.000660345
1 Zaros Finance(ZRS) į NZD
$0.00011172
1 Zaros Finance(ZRS) į PAB
B/.0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) į PGK
K0.00028196
1 Zaros Finance(ZRS) į QAR
ر.ق0.00024206
1 Zaros Finance(ZRS) į RSD
дин.0.00666064

Zaros Finance išteklius

Išsamesnei Zaros Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zaros Finance

Kiek Zaros Finance(ZRS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZRS kaina USD valiuta yra 0.0000665USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZRS į USD kaina?
Dabartinė ZRS kaina USD valiuta yra $ 0.0000665. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zaros Finance rinkos kapitalizacija?
ZRS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZRS apyvartoje?
ZRS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZRS kaina?
ZRS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZRS kaina?
ZRS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ZRS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZRS yra $ 7.67USD.
Ar ZRS kaina šiais metais kils?
ZRS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZRS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:30:24(UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

