Zaros Finance (ZRS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000665. Per pastarąsias 24 valandas ZRS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000665 iki aukščiausios $ 0.0000665 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZRS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZRS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zaros Finance (ZRS) rinkos informacija
$ 7.67
$ 7.67
$ 66.50K
$ 66.50K
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Dabartinė Zaros Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.67. ZRS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.50K
Zaros Finance (ZRS) kainos istorija USD
Stebėkite Zaros Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0000304
+84.21%
60 dienų
$ -0.0000658
-49.74%
90 dienų
$ -0.0003115
-82.41%
Zaros Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien ZRS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zaros Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000304 (+84.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zaros Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZRS rodiklis pasikeitė $ -0.0000658 (-49.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zaros Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003115 (-82.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zaros Finance (ZRS) pokyčius?
Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.
Zaros Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zaros Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZRSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zaros Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zaros Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zaros Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zaros Finance (ZRS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zaros Finance (ZRS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zaros Finance prognozes.
Supratimas apie Zaros Finance (ZRS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZRSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zaros Finance (ZRS)
Ieškote, kaip nusipirkti Zaros Finance? Viskas paprasta ir patogu! Zaros Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.