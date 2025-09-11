zkLink (ZKL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01516. Per pastarąsias 24 valandas ZKL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01467 iki aukščiausios $ 0.01591 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKL kaina yra $ 0.748212614127982, o žemiausia – $ 0.0117813791188444.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
zkLink (ZKL) rinkos informacija
No.1417
$ 5.34M
$ 64.38K
$ 15.16M
352.34M
1,000,000,000
1,000,000,000
35.23%
ETH
Dabartinė zkLink rinkos kapitalizacija yra $ 5.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.38K. ZKL apyvartoje yra 352.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.16M
zkLink (ZKL) kainos istorija USD
Stebėkite zkLink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000197
+0.13%
30 dienų
$ -0.00209
-12.12%
60 dienų
$ -0.00158
-9.44%
90 dienų
$ -0.01076
-41.52%
zkLink kainos pokytis šiandien
Šiandien ZKL užfiksuotas $ +0.0000197 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
zkLink 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00209 (-12.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
zkLink 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZKL rodiklis pasikeitė $ -0.00158 (-9.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
zkLink 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01076 (-41.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir zkLink (ZKL) pokyčius?
zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.
zkLink kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos zkLink (ZKL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų zkLink (ZKL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes zkLink prognozes.
Supratimas apie zkLink (ZKL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
