Zeta logotipas

Zeta kaina(ZEX)

1 ZEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.07199
$0.07199
+1.59%1D
USD
Zeta (ZEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:46:27(UTC+8)

Zeta (ZEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05784
$ 0.05784
24 val. žemiausia
$ 0.07199
$ 0.07199
24 val. aukščiausia

$ 0.05784
$ 0.05784

$ 0.07199
$ 0.07199

$ 0.21381512670815891
$ 0.21381512670815891

$ 0.022795380725593794
$ 0.022795380725593794

0.00%

+1.59%

+17.82%

+17.82%

Zeta (ZEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.07199. Per pastarąsias 24 valandas ZEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05784 iki aukščiausios $ 0.07199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEX kaina yra $ 0.21381512670815891, o žemiausia – $ 0.022795380725593794.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zeta (ZEX) rinkos informacija

No.1105

$ 13.52M
$ 13.52M

$ 95.09
$ 95.09

$ 71.99M
$ 71.99M

187.77M
187.77M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,997,560.203872
999,997,560.203872

18.77%

SOL

Dabartinė Zeta rinkos kapitalizacija yra $ 13.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.09. ZEX apyvartoje yra 187.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997560.203872. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.99M

Zeta (ZEX) kainos istorija USD

Stebėkite Zeta kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0011267+1.59%
30 dienų$ -0.01205-14.34%
60 dienų$ -0.03361-31.83%
90 dienų$ -0.048-40.01%
Zeta kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEX užfiksuotas $ +0.0011267 (+1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zeta 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01205 (-14.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zeta 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEX rodiklis pasikeitė $ -0.03361 (-31.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zeta 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.048 (-40.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zeta (ZEX) pokyčius?

Peržiūrėkite Zeta kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zeta (ZEX)

Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

Zeta galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zeta investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zeta mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zeta, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zeta kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zeta (ZEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zeta (ZEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zeta prognozes.

Peržiūrėkite Zeta kainos prognozę dabar!

Zeta (ZEX) Tokenomika

Supratimas apie Zeta (ZEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zeta (ZEX)

Ieškote, kaip nusipirkti Zeta? Viskas paprasta ir patogu! Zeta lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEX į vietos valiutas

1 Zeta(ZEX) į VND
1,894.41685
1 Zeta(ZEX) į AUD
A$0.1087049
1 Zeta(ZEX) į GBP
0.0525527
1 Zeta(ZEX) į EUR
0.0611915
1 Zeta(ZEX) į USD
$0.07199
1 Zeta(ZEX) į MYR
RM0.3037978
1 Zeta(ZEX) į TRY
2.9710273
1 Zeta(ZEX) į JPY
¥10.58253
1 Zeta(ZEX) į ARS
ARS$102.549755
1 Zeta(ZEX) į RUB
6.083155
1 Zeta(ZEX) į INR
6.3516777
1 Zeta(ZEX) į IDR
Rp1,180.1637456
1 Zeta(ZEX) į KRW
100.1251318
1 Zeta(ZEX) į PHP
4.1192678
1 Zeta(ZEX) į EGP
￡E.3.4670384
1 Zeta(ZEX) į BRL
R$0.388746
1 Zeta(ZEX) į CAD
C$0.0993462
1 Zeta(ZEX) į BDT
8.768382
1 Zeta(ZEX) į NGN
108.5817971
1 Zeta(ZEX) į COP
$282.3131044
1 Zeta(ZEX) į ZAR
R.1.259825
1 Zeta(ZEX) į UAH
2.9717472
1 Zeta(ZEX) į VES
Bs11.23044
1 Zeta(ZEX) į CLP
$69.18239
1 Zeta(ZEX) į PKR
Rs20.4458799
1 Zeta(ZEX) į KZT
38.8083692
1 Zeta(ZEX) į THB
฿2.2871223
1 Zeta(ZEX) į TWD
NT$2.1848965
1 Zeta(ZEX) į AED
د.إ0.2642033
1 Zeta(ZEX) į CHF
Fr0.0568721
1 Zeta(ZEX) į HKD
HK$0.5600822
1 Zeta(ZEX) į AMD
֏27.5080989
1 Zeta(ZEX) į MAD
.د.م0.6500697
1 Zeta(ZEX) į MXN
$1.339014
1 Zeta(ZEX) į SAR
ريال0.2699625
1 Zeta(ZEX) į PLN
0.2620436
1 Zeta(ZEX) į RON
лв0.3117167
1 Zeta(ZEX) į SEK
kr0.6731065
1 Zeta(ZEX) į BGN
лв0.1202233
1 Zeta(ZEX) į HUF
Ft24.1979987
1 Zeta(ZEX) į CZK
1.5017114
1 Zeta(ZEX) į KWD
د.ك0.02195695
1 Zeta(ZEX) į ILS
0.2397267
1 Zeta(ZEX) į AOA
Kz65.6239243
1 Zeta(ZEX) į BHD
.د.ب0.02714023
1 Zeta(ZEX) į BMD
$0.07199
1 Zeta(ZEX) į DKK
kr0.4592962
1 Zeta(ZEX) į HNL
L1.8868579
1 Zeta(ZEX) į MUR
3.2798644
1 Zeta(ZEX) į NAD
$1.2655842
1 Zeta(ZEX) į NOK
kr0.7148607
1 Zeta(ZEX) į NZD
$0.1209432
1 Zeta(ZEX) į PAB
B/.0.07199
1 Zeta(ZEX) į PGK
K0.3052376
1 Zeta(ZEX) į QAR
ر.ق0.2620436
1 Zeta(ZEX) į RSD
дин.7.2105184

Zeta išteklius

Išsamesnei Zeta analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zeta svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zeta

Kiek Zeta(ZEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEX kaina USD valiuta yra 0.07199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEX į USD kaina?
Dabartinė ZEX kaina USD valiuta yra $ 0.07199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zeta rinkos kapitalizacija?
ZEX rinkos kapitalizacija yra $ 13.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEX apyvartoje?
ZEX apyvartoje yra 187.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEX kaina?
ZEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21381512670815891USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEX kaina?
ZEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022795380725593794USD.
Kokia yra ZEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEX yra $ 95.09USD.
Ar ZEX kaina šiais metais kils?
ZEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:46:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.07199
