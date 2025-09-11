zkRace (ZERC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0216. Per pastarąsias 24 valandas ZERC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0213 iki aukščiausios $ 0.023 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZERC kaina yra $ 8.260150868374126, o žemiausia – $ 0.021339601785759634.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZERC per pastarąją valandą pasikeitė -2.71%, per 24 valandas – -4.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
zkRace (ZERC) rinkos informacija
No.1748
$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M
$ 100.96K
$ 100.96K$ 100.96K
$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M
120.00M
120.00M 120.00M
120,000,000
120,000,000 120,000,000
120,000,000
120,000,000 120,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė zkRace rinkos kapitalizacija yra $ 2.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.96K. ZERC apyvartoje yra 120.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.59M
zkRace (ZERC) kainos istorija USD
Stebėkite zkRace kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009
-4.00%
30 dienų
$ -0.0051
-19.11%
60 dienų
$ -0.0089
-29.19%
90 dienų
$ -0.0092
-29.88%
zkRace kainos pokytis šiandien
Šiandien ZERC užfiksuotas $ -0.0009 (-4.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
zkRace 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0051 (-19.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
zkRace 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZERC rodiklis pasikeitė $ -0.0089 (-29.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
zkRace 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0092 (-29.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir zkRace (ZERC) pokyčius?
zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.
zkRace galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų zkRace investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti zkRace, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
zkRace kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos zkRace (ZERC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų zkRace (ZERC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes zkRace prognozes.
Supratimas apie zkRace (ZERC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZERCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti zkRace (ZERC)
Ieškote, kaip nusipirkti zkRace? Viskas paprasta ir patogu! zkRace lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.