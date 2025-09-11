Daugiau apie ZCD

ZChains logotipas

ZChains kaina(ZCD)

1 ZCD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00775
$0.00775$0.00775
-1.89%1D
USD
ZChains (ZCD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:59(UTC+8)

ZChains (ZCD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00775
$ 0.00775$ 0.00775
24 val. žemiausia
$ 0.00795
$ 0.00795$ 0.00795
24 val. aukščiausia

$ 0.00775
$ 0.00775$ 0.00775

$ 0.00795
$ 0.00795$ 0.00795

$ 0.4598042303885471
$ 0.4598042303885471$ 0.4598042303885471

$ 0.008683554109341476
$ 0.008683554109341476$ 0.008683554109341476

0.00%

-1.89%

-39.93%

-39.93%

ZChains (ZCD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00775. Per pastarąsias 24 valandas ZCD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00775 iki aukščiausios $ 0.00795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZCD kaina yra $ 0.4598042303885471, o žemiausia – $ 0.008683554109341476.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZCD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -39.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZChains (ZCD) rinkos informacija

No.5988

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.56
$ 7.56$ 7.56

$ 116.25M
$ 116.25M$ 116.25M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

ZCD

Dabartinė ZChains rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.56. ZCD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.25M

ZChains (ZCD) kainos istorija USD

Stebėkite ZChains kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001493-1.89%
30 dienų$ -0.00522-40.25%
60 dienų$ -0.00531-40.66%
90 dienų$ -0.00549-41.47%
ZChains kainos pokytis šiandien

Šiandien ZCD užfiksuotas $ -0.0001493 (-1.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZChains 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00522 (-40.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZChains 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZCD rodiklis pasikeitė $ -0.00531 (-40.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZChains 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00549 (-41.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZChains (ZCD) pokyčius?

Peržiūrėkite ZChains kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZChains (ZCD)

ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities.

ZChains galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZChains investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZCDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZChains mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZChains, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZCD į vietos valiutas

1 ZChains(ZCD) į VND
203.94125
1 ZChains(ZCD) į AUD
A$0.0117025
1 ZChains(ZCD) į GBP
0.0056575
1 ZChains(ZCD) į EUR
0.0065875
1 ZChains(ZCD) į USD
$0.00775
1 ZChains(ZCD) į MYR
RM0.032705
1 ZChains(ZCD) į TRY
0.3198425
1 ZChains(ZCD) į JPY
¥1.13925
1 ZChains(ZCD) į ARS
ARS$11.039875
1 ZChains(ZCD) į RUB
0.654875
1 ZChains(ZCD) į INR
0.6837825
1 ZChains(ZCD) į IDR
Rp127.04916
1 ZChains(ZCD) į KRW
10.778855
1 ZChains(ZCD) į PHP
0.443455
1 ZChains(ZCD) į EGP
￡E.0.37324
1 ZChains(ZCD) į BRL
R$0.04185
1 ZChains(ZCD) į CAD
C$0.010695
1 ZChains(ZCD) į BDT
0.94395
1 ZChains(ZCD) į NGN
11.6892475
1 ZChains(ZCD) į COP
$30.39209
1 ZChains(ZCD) į ZAR
R.0.135625
1 ZChains(ZCD) į UAH
0.31992
1 ZChains(ZCD) į VES
Bs1.209
1 ZChains(ZCD) į CLP
$7.44775
1 ZChains(ZCD) į PKR
Rs2.2010775
1 ZChains(ZCD) į KZT
4.17787
1 ZChains(ZCD) į THB
฿0.2462175
1 ZChains(ZCD) į TWD
NT$0.2352125
1 ZChains(ZCD) į AED
د.إ0.0284425
1 ZChains(ZCD) į CHF
Fr0.0061225
1 ZChains(ZCD) į HKD
HK$0.060295
1 ZChains(ZCD) į AMD
֏2.9613525
1 ZChains(ZCD) į MAD
.د.م0.0699825
1 ZChains(ZCD) į MXN
$0.14415
1 ZChains(ZCD) į SAR
ريال0.0290625
1 ZChains(ZCD) į PLN
0.02821
1 ZChains(ZCD) į RON
лв0.0335575
1 ZChains(ZCD) į SEK
kr0.0724625
1 ZChains(ZCD) į BGN
лв0.0129425
1 ZChains(ZCD) į HUF
Ft2.6050075
1 ZChains(ZCD) į CZK
0.161665
1 ZChains(ZCD) į KWD
د.ك0.00236375
1 ZChains(ZCD) į ILS
0.0258075
1 ZChains(ZCD) į AOA
Kz7.0646675
1 ZChains(ZCD) į BHD
.د.ب0.00292175
1 ZChains(ZCD) į BMD
$0.00775
1 ZChains(ZCD) į DKK
kr0.049445
1 ZChains(ZCD) į HNL
L0.2031275
1 ZChains(ZCD) į MUR
0.35309
1 ZChains(ZCD) į NAD
$0.136245
1 ZChains(ZCD) į NOK
kr0.0769575
1 ZChains(ZCD) į NZD
$0.01302
1 ZChains(ZCD) į PAB
B/.0.00775
1 ZChains(ZCD) į PGK
K0.03286
1 ZChains(ZCD) į QAR
ر.ق0.02821
1 ZChains(ZCD) į RSD
дин.0.77624

ZChains išteklius

Išsamesnei ZChains analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZChains svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZChains

Kiek ZChains(ZCD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZCD kaina USD valiuta yra 0.00775USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZCD į USD kaina?
Dabartinė ZCD kaina USD valiuta yra $ 0.00775. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZChains rinkos kapitalizacija?
ZCD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZCD apyvartoje?
ZCD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZCD kaina?
ZCD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4598042303885471USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZCD kaina?
ZCD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008683554109341476USD.
Kokia yra ZCD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZCD yra $ 7.56USD.
Ar ZCD kaina šiais metais kils?
ZCD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZCD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:59(UTC+8)

ZChains (ZCD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

