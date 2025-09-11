Daugiau apie YZYSOL

Swasticoin logotipas

Swasticoin kaina(YZYSOL)

1 YZYSOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.0021279
-13.49%1D
USD
Swasticoin (YZYSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:59(UTC+8)

Swasticoin (YZYSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0020885
24 val. žemiausia
$ 0.0025194
24 val. aukščiausia

$ 0.0020885
$ 0.0025194
-3.03%

-13.48%

+2.01%

+2.01%

Swasticoin (YZYSOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0021279. Per pastarąsias 24 valandas YZYSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020885 iki aukščiausios $ 0.0025194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YZYSOL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YZYSOL per pastarąją valandą pasikeitė -3.03%, per 24 valandas – -13.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swasticoin (YZYSOL) rinkos informacija

$ 62.91K
$ 62.91K$ 62.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Dabartinė Swasticoin rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.91K. YZYSOL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Swasticoin (YZYSOL) kainos istorija USD

Stebėkite Swasticoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000331816-13.48%
30 dienų$ +0.0008639+68.34%
60 dienų$ +0.0009269+77.17%
90 dienų$ -0.0003371-13.68%
Swasticoin kainos pokytis šiandien

Šiandien YZYSOL užfiksuotas $ -0.000331816 (-13.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Swasticoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008639 (+68.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Swasticoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YZYSOL rodiklis pasikeitė $ +0.0009269 (+77.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Swasticoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003371 (-13.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swasticoin (YZYSOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Swasticoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Swasticoin (YZYSOL)

The Fusion of Kanye West's Cultural Symbols and Memecoin

Swasticoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swasticoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YZYSOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swasticoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swasticoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Swasticoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swasticoin (YZYSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swasticoin (YZYSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swasticoin prognozes.

Peržiūrėkite Swasticoin kainos prognozę dabar!

Swasticoin (YZYSOL) Tokenomika

Supratimas apie Swasticoin (YZYSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YZYSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Swasticoin (YZYSOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Swasticoin? Viskas paprasta ir patogu! Swasticoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YZYSOL į vietos valiutas

1 Swasticoin(YZYSOL) į VND
55.9956885
1 Swasticoin(YZYSOL) į AUD
A$0.003213129
1 Swasticoin(YZYSOL) į GBP
0.001553367
1 Swasticoin(YZYSOL) į EUR
0.001808715
1 Swasticoin(YZYSOL) į USD
$0.0021279
1 Swasticoin(YZYSOL) į MYR
RM0.008979738
1 Swasticoin(YZYSOL) į TRY
0.087860991
1 Swasticoin(YZYSOL) į JPY
¥0.3128013
1 Swasticoin(YZYSOL) į ARS
ARS$3.03119355
1 Swasticoin(YZYSOL) į RUB
0.181403475
1 Swasticoin(YZYSOL) į INR
0.187787175
1 Swasticoin(YZYSOL) į IDR
Rp34.883600976
1 Swasticoin(YZYSOL) į KRW
2.963632725
1 Swasticoin(YZYSOL) į PHP
0.121737159
1 Swasticoin(YZYSOL) į EGP
￡E.0.102458385
1 Swasticoin(YZYSOL) į BRL
R$0.01149066
1 Swasticoin(YZYSOL) į CAD
C$0.002936502
1 Swasticoin(YZYSOL) į BDT
0.25917822
1 Swasticoin(YZYSOL) į NGN
3.209490291
1 Swasticoin(YZYSOL) į COP
$8.344687524
1 Swasticoin(YZYSOL) į ZAR
R.0.03723825
1 Swasticoin(YZYSOL) į UAH
0.087839712
1 Swasticoin(YZYSOL) į VES
Bs0.3319524
1 Swasticoin(YZYSOL) į CLP
$2.0449119
1 Swasticoin(YZYSOL) į PKR
Rs0.604344879
1 Swasticoin(YZYSOL) į KZT
1.147108332
1 Swasticoin(YZYSOL) į THB
฿0.06766722
1 Swasticoin(YZYSOL) į TWD
NT$0.064496649
1 Swasticoin(YZYSOL) į AED
د.إ0.007809393
1 Swasticoin(YZYSOL) į CHF
Fr0.001681041
1 Swasticoin(YZYSOL) į HKD
HK$0.016555062
1 Swasticoin(YZYSOL) į AMD
֏0.813091869
1 Swasticoin(YZYSOL) į MAD
.د.م0.019214937
1 Swasticoin(YZYSOL) į MXN
$0.039600219
1 Swasticoin(YZYSOL) į SAR
ريال0.007979625
1 Swasticoin(YZYSOL) į PLN
0.007745556
1 Swasticoin(YZYSOL) į RON
лв0.009213807
1 Swasticoin(YZYSOL) į SEK
kr0.019895865
1 Swasticoin(YZYSOL) į BGN
лв0.003553593
1 Swasticoin(YZYSOL) į HUF
Ft0.715740444
1 Swasticoin(YZYSOL) į CZK
0.044409273
1 Swasticoin(YZYSOL) į KWD
د.ك0.0006490095
1 Swasticoin(YZYSOL) į ILS
0.007064628
1 Swasticoin(YZYSOL) į AOA
Kz1.939729803
1 Swasticoin(YZYSOL) į BHD
.د.ب0.0008022183
1 Swasticoin(YZYSOL) į BMD
$0.0021279
1 Swasticoin(YZYSOL) į DKK
kr0.013576002
1 Swasticoin(YZYSOL) į HNL
L0.055772259
1 Swasticoin(YZYSOL) į MUR
0.096947124
1 Swasticoin(YZYSOL) į NAD
$0.037408482
1 Swasticoin(YZYSOL) į NOK
kr0.021151326
1 Swasticoin(YZYSOL) į NZD
$0.003574872
1 Swasticoin(YZYSOL) į PAB
B/.0.0021279
1 Swasticoin(YZYSOL) į PGK
K0.009022296
1 Swasticoin(YZYSOL) į QAR
ر.ق0.007745556
1 Swasticoin(YZYSOL) į RSD
дин.0.213194301

Swasticoin išteklius

Išsamesnei Swasticoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swasticoin

Kiek Swasticoin(YZYSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YZYSOL kaina USD valiuta yra 0.0021279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YZYSOL į USD kaina?
Dabartinė YZYSOL kaina USD valiuta yra $ 0.0021279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swasticoin rinkos kapitalizacija?
YZYSOL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YZYSOL apyvartoje?
YZYSOL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YZYSOL kaina?
YZYSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YZYSOL kaina?
YZYSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra YZYSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YZYSOL yra $ 62.91KUSD.
Ar YZYSOL kaina šiais metais kils?
YZYSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YZYSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

