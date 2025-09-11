Yachts Coin (YTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002561. Per pastarąsias 24 valandas YTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002484 iki aukščiausios $ 0.0003977 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YTC kaina yra $ 0.011608855577018627, o žemiausia – $ 0.000032605905880792.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -28.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Yachts Coin (YTC) rinkos informacija
No.2577
$ 256.08K
$ 256.08K$ 256.08K
$ 74.16K
$ 74.16K$ 74.16K
$ 256.10K
$ 256.10K$ 256.10K
999.92M
999.92M 999.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45
99.99%
SOL
Dabartinė Yachts Coin rinkos kapitalizacija yra $ 256.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.16K. YTC apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999915076.45. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.10K
Yachts Coin (YTC) kainos istorija USD
Stebėkite Yachts Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000103066
-28.68%
30 dienų
$ +0.000143
+126.43%
60 dienų
$ +0.0000497
+24.07%
90 dienų
$ -0.0002519
-49.59%
Yachts Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien YTC užfiksuotas $ -0.000103066 (-28.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Yachts Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000143 (+126.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Yachts Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YTC rodiklis pasikeitė $ +0.0000497 (+24.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Yachts Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002519 (-49.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yachts Coin (YTC) pokyčius?
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Yachts Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yachts Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yachts Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yachts Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Yachts Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Yachts Coin (YTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yachts Coin (YTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yachts Coin prognozes.
Supratimas apie Yachts Coin (YTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Yachts Coin (YTC)
Ieškote, kaip nusipirkti Yachts Coin? Viskas paprasta ir patogu! Yachts Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.