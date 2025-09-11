Daugiau apie YTC

Yachts Coin kaina(YTC)

Yachts Coin (YTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:28:51(UTC+8)

Yachts Coin (YTC) kainos informacija (USD)

Yachts Coin (YTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002561. Per pastarąsias 24 valandas YTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002484 iki aukščiausios $ 0.0003977 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YTC kaina yra $ 0.011608855577018627, o žemiausia – $ 0.000032605905880792.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -28.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Yachts Coin rinkos kapitalizacija yra $ 256.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.16K. YTC apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999915076.45. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.10K

Yachts Coin (YTC) kainos istorija USD

Stebėkite Yachts Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000103066-28.68%
30 dienų$ +0.000143+126.43%
60 dienų$ +0.0000497+24.07%
90 dienų$ -0.0002519-49.59%
Yachts Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien YTC užfiksuotas $ -0.000103066 (-28.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Yachts Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000143 (+126.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Yachts Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YTC rodiklis pasikeitė $ +0.0000497 (+24.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Yachts Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002519 (-49.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yachts Coin (YTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Yachts Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Yachts Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yachts Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yachts Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yachts Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Yachts Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yachts Coin (YTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yachts Coin (YTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yachts Coin prognozes.

Peržiūrėkite Yachts Coin kainos prognozę dabar!

Yachts Coin (YTC) Tokenomika

Supratimas apie Yachts Coin (YTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Yachts Coin (YTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Yachts Coin? Viskas paprasta ir patogu! Yachts Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YTC į vietos valiutas

Išsamesnei Yachts Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yachts Coin

Kiek Yachts Coin(YTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YTC kaina USD valiuta yra 0.0002561USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YTC į USD kaina?
Dabartinė YTC kaina USD valiuta yra $ 0.0002561. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yachts Coin rinkos kapitalizacija?
YTC rinkos kapitalizacija yra $ 256.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YTC apyvartoje?
YTC apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YTC kaina?
YTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.011608855577018627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YTC kaina?
YTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000032605905880792USD.
Kokia yra YTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YTC yra $ 74.16KUSD.
Ar YTC kaina šiais metais kils?
YTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
