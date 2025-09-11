YOUR AI (YOURAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000709. Per pastarąsias 24 valandas YOURAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000544 iki aukščiausios $ 0.000718 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YOURAI kaina yra $ 0.5438290931338011, o žemiausia – $ 0.000669021201789981.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YOURAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
YOUR AI (YOURAI) rinkos informacija
No.2615
$ 363.21K
$ 363.21K$ 363.21K
$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K
$ 709.00K
$ 709.00K$ 709.00K
512.29M
512.29M 512.29M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
891,625,000
891,625,000 891,625,000
51.22%
ETH
Dabartinė YOUR AI rinkos kapitalizacija yra $ 363.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.30K. YOURAI apyvartoje yra 512.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 891625000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 709.00K
YOUR AI (YOURAI) kainos istorija USD
Stebėkite YOUR AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000199
-0.27%
30 dienų
$ -0.000333
-31.96%
60 dienų
$ -0.000298
-29.60%
90 dienų
$ -0.000647
-47.72%
YOUR AI kainos pokytis šiandien
Šiandien YOURAI užfiksuotas $ -0.00000199 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
YOUR AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000333 (-31.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
YOUR AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YOURAI rodiklis pasikeitė $ -0.000298 (-29.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
YOUR AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000647 (-47.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YOUR AI (YOURAI) pokyčius?
YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.
YOUR AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų YOUR AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti YOUR AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
YOUR AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos YOUR AI (YOURAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YOUR AI (YOURAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YOUR AI prognozes.
Supratimas apie YOUR AI (YOURAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YOURAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti YOUR AI (YOURAI)
Ieškote, kaip nusipirkti YOUR AI? Viskas paprasta ir patogu! YOUR AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.