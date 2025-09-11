Daugiau apie YIDO

Yidocy Plus logotipas

Yidocy Plus kaina(YIDO)

1 YIDO į USD – tiesioginė kaina:

-9.61%1D
USD
Yidocy Plus (YIDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:28:22(UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-9.61%

-8.58%

-8.58%

Yidocy Plus (YIDO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000842. Per pastarąsias 24 valandas YIDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00059 iki aukščiausios $ 0.001278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YIDO kaina yra $ 0.6716896311213572, o žemiausia – $ 0.000399827864187082.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YIDO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yidocy Plus (YIDO) rinkos informacija

No.8287

0.00%

ETH

Dabartinė Yidocy Plus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.50K. YIDO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.20K

Yidocy Plus (YIDO) kainos istorija USD

Stebėkite Yidocy Plus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00008899-9.61%
30 dienų$ -0.000312-27.04%
60 dienų$ -0.010002-92.24%
90 dienų$ -0.00149-63.90%
Yidocy Plus kainos pokytis šiandien

Šiandien YIDO užfiksuotas $ -0.00008899 (-9.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Yidocy Plus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000312 (-27.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Yidocy Plus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YIDO rodiklis pasikeitė $ -0.010002 (-92.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Yidocy Plus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00149 (-63.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yidocy Plus (YIDO) pokyčius?

Peržiūrėkite Yidocy Plus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Yidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Yidocy Plus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yidocy Plus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YIDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yidocy Plus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yidocy Plus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Yidocy Plus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yidocy Plus (YIDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yidocy Plus (YIDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yidocy Plus prognozes.

Peržiūrėkite Yidocy Plus kainos prognozę dabar!

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomika

Supratimas apie Yidocy Plus (YIDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YIDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Yidocy Plus (YIDO)

Ieškote, kaip nusipirkti Yidocy Plus? Viskas paprasta ir patogu! Yidocy Plus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YIDO į vietos valiutas

1 Yidocy Plus(YIDO) į VND
22.15723
1 Yidocy Plus(YIDO) į AUD
A$0.00127142
1 Yidocy Plus(YIDO) į GBP
0.00061466
1 Yidocy Plus(YIDO) į EUR
0.0007157
1 Yidocy Plus(YIDO) į USD
$0.000842
1 Yidocy Plus(YIDO) į MYR
RM0.00355324
1 Yidocy Plus(YIDO) į TRY
0.03475776
1 Yidocy Plus(YIDO) į JPY
¥0.123774
1 Yidocy Plus(YIDO) į ARS
ARS$1.199429
1 Yidocy Plus(YIDO) į RUB
0.071149
1 Yidocy Plus(YIDO) į INR
0.07421388
1 Yidocy Plus(YIDO) į IDR
Rp13.80327648
1 Yidocy Plus(YIDO) į KRW
1.16943696
1 Yidocy Plus(YIDO) į PHP
0.04811188
1 Yidocy Plus(YIDO) į EGP
￡E.0.04053388
1 Yidocy Plus(YIDO) į BRL
R$0.0045468
1 Yidocy Plus(YIDO) į CAD
C$0.00116196
1 Yidocy Plus(YIDO) į BDT
0.1025556
1 Yidocy Plus(YIDO) į NGN
1.26998018
1 Yidocy Plus(YIDO) į COP
$3.30195352
1 Yidocy Plus(YIDO) į ZAR
R.0.01472658
1 Yidocy Plus(YIDO) į UAH
0.03475776
1 Yidocy Plus(YIDO) į VES
Bs0.131352
1 Yidocy Plus(YIDO) į CLP
$0.809162
1 Yidocy Plus(YIDO) į PKR
Rs0.23913642
1 Yidocy Plus(YIDO) į KZT
0.45390536
1 Yidocy Plus(YIDO) į THB
฿0.02675876
1 Yidocy Plus(YIDO) į TWD
NT$0.0255547
1 Yidocy Plus(YIDO) į AED
د.إ0.00309014
1 Yidocy Plus(YIDO) į CHF
Fr0.00066518
1 Yidocy Plus(YIDO) į HKD
HK$0.00655076
1 Yidocy Plus(YIDO) į AMD
֏0.32173662
1 Yidocy Plus(YIDO) į MAD
.د.م0.00760326
1 Yidocy Plus(YIDO) į MXN
$0.01565278
1 Yidocy Plus(YIDO) į SAR
ريال0.0031575
1 Yidocy Plus(YIDO) į PLN
0.00306488
1 Yidocy Plus(YIDO) į RON
лв0.00364586
1 Yidocy Plus(YIDO) į SEK
kr0.0078727
1 Yidocy Plus(YIDO) į BGN
лв0.00140614
1 Yidocy Plus(YIDO) į HUF
Ft0.28302146
1 Yidocy Plus(YIDO) į CZK
0.01756412
1 Yidocy Plus(YIDO) į KWD
د.ك0.00025681
1 Yidocy Plus(YIDO) į ILS
0.00279544
1 Yidocy Plus(YIDO) į AOA
Kz0.77035422
1 Yidocy Plus(YIDO) į BHD
.د.ب0.000317434
1 Yidocy Plus(YIDO) į BMD
$0.000842
1 Yidocy Plus(YIDO) į DKK
kr0.00537196
1 Yidocy Plus(YIDO) į HNL
L0.02206882
1 Yidocy Plus(YIDO) į MUR
0.038311
1 Yidocy Plus(YIDO) į NAD
$0.01480236
1 Yidocy Plus(YIDO) į NOK
kr0.00836106
1 Yidocy Plus(YIDO) į NZD
$0.00141456
1 Yidocy Plus(YIDO) į PAB
B/.0.000842
1 Yidocy Plus(YIDO) į PGK
K0.00357008
1 Yidocy Plus(YIDO) į QAR
ر.ق0.00306488
1 Yidocy Plus(YIDO) į RSD
дин.0.08433472

Yidocy Plus išteklius

Išsamesnei Yidocy Plus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Yidocy Plus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yidocy Plus

Kiek Yidocy Plus(YIDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YIDO kaina USD valiuta yra 0.000842USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YIDO į USD kaina?
Dabartinė YIDO kaina USD valiuta yra $ 0.000842. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yidocy Plus rinkos kapitalizacija?
YIDO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YIDO apyvartoje?
YIDO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YIDO kaina?
YIDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6716896311213572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YIDO kaina?
YIDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000399827864187082USD.
Kokia yra YIDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YIDO yra $ 30.50KUSD.
Ar YIDO kaina šiais metais kils?
YIDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YIDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:28:22(UTC+8)

