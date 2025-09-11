Yidocy Plus (YIDO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000842. Per pastarąsias 24 valandas YIDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00059 iki aukščiausios $ 0.001278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YIDO kaina yra $ 0.6716896311213572, o žemiausia – $ 0.000399827864187082.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YIDO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Yidocy Plus (YIDO) rinkos informacija
No.8287
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 30.50K
$ 30.50K$ 30.50K
$ 84.20K
$ 84.20K$ 84.20K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Yidocy Plus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.50K. YIDO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.20K
Yidocy Plus (YIDO) kainos istorija USD
Stebėkite Yidocy Plus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00008899
-9.61%
30 dienų
$ -0.000312
-27.04%
60 dienų
$ -0.010002
-92.24%
90 dienų
$ -0.00149
-63.90%
Yidocy Plus kainos pokytis šiandien
Šiandien YIDO užfiksuotas $ -0.00008899 (-9.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Yidocy Plus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000312 (-27.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Yidocy Plus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YIDO rodiklis pasikeitė $ -0.010002 (-92.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Yidocy Plus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00149 (-63.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yidocy Plus (YIDO) pokyčius?
Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.
Yidocy Plus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yidocy Plus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YIDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yidocy Plus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yidocy Plus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Yidocy Plus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Yidocy Plus (YIDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yidocy Plus (YIDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yidocy Plus prognozes.
Supratimas apie Yidocy Plus (YIDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YIDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Yidocy Plus (YIDO)
Ieškote, kaip nusipirkti Yidocy Plus? Viskas paprasta ir patogu! Yidocy Plus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
