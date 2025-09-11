Daugiau apie YAY

YAY Network kaina(YAY)

1 YAY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004652
$0.0004652$0.0004652
+2.67%1D
USD
YAY Network (YAY) kainos grafikas realiu laiku
YAY Network (YAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004514
$ 0.0004514$ 0.0004514
24 val. žemiausia
$ 0.0004736
$ 0.0004736$ 0.0004736
24 val. aukščiausia

$ 0.0004514
$ 0.0004514$ 0.0004514

$ 0.0004736
$ 0.0004736$ 0.0004736

$ 0.09812082
$ 0.09812082$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279$ 0.000180253611537279

+0.21%

+2.67%

-1.78%

-1.78%

YAY Network (YAY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004652. Per pastarąsias 24 valandas YAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004514 iki aukščiausios $ 0.0004736 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAY kaina yra $ 0.09812082, o žemiausia – $ 0.000180253611537279.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YAY Network (YAY) rinkos informacija

No.2670

$ 319.94K
$ 319.94K$ 319.94K

$ 17.23K
$ 17.23K$ 17.23K

$ 465.20K
$ 465.20K$ 465.20K

687.75M
687.75M 687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė YAY Network rinkos kapitalizacija yra $ 319.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.23K. YAY apyvartoje yra 687.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.20K

YAY Network (YAY) kainos istorija USD

Stebėkite YAY Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000012098+2.67%
30 dienų$ -0.0000151-3.15%
60 dienų$ -0.000066-12.43%
90 dienų$ -0.0000387-7.69%
YAY Network kainos pokytis šiandien

Šiandien YAY užfiksuotas $ +0.000012098 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

YAY Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000151 (-3.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

YAY Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YAY rodiklis pasikeitė $ -0.000066 (-12.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

YAY Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000387 (-7.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YAY Network (YAY) pokyčius?

Peržiūrėkite YAY Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

YAY Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YAY Network (YAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YAY Network (YAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YAY Network prognozes.

Peržiūrėkite YAY Network kainos prognozę dabar!

YAY Network (YAY) Tokenomika

Supratimas apie YAY Network (YAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti YAY Network (YAY)

Ieškote, kaip nusipirkti YAY Network? Viskas paprasta ir patogu! YAY Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YAY į vietos valiutas

1 YAY Network(YAY) į VND
12.241738
1 YAY Network(YAY) į AUD
A$0.000702452
1 YAY Network(YAY) į GBP
0.000339596
1 YAY Network(YAY) į EUR
0.00039542
1 YAY Network(YAY) į USD
$0.0004652
1 YAY Network(YAY) į MYR
RM0.001963144
1 YAY Network(YAY) į TRY
0.019203456
1 YAY Network(YAY) į JPY
¥0.0683844
1 YAY Network(YAY) į ARS
ARS$0.6626774
1 YAY Network(YAY) į RUB
0.0393094
1 YAY Network(YAY) į INR
0.041002728
1 YAY Network(YAY) į IDR
Rp7.626228288
1 YAY Network(YAY) į KRW
0.646106976
1 YAY Network(YAY) į PHP
0.026581528
1 YAY Network(YAY) į EGP
￡E.0.022394728
1 YAY Network(YAY) į BRL
R$0.00251208
1 YAY Network(YAY) į CAD
C$0.000641976
1 YAY Network(YAY) į BDT
0.05666136
1 YAY Network(YAY) į NGN
0.701656508
1 YAY Network(YAY) į COP
$1.824309712
1 YAY Network(YAY) į ZAR
R.0.008136348
1 YAY Network(YAY) į UAH
0.019203456
1 YAY Network(YAY) į VES
Bs0.0725712
1 YAY Network(YAY) į CLP
$0.4470572
1 YAY Network(YAY) į PKR
Rs0.132121452
1 YAY Network(YAY) į KZT
0.250780016
1 YAY Network(YAY) į THB
฿0.014784056
1 YAY Network(YAY) į TWD
NT$0.01411882
1 YAY Network(YAY) į AED
د.إ0.001707284
1 YAY Network(YAY) į CHF
Fr0.000367508
1 YAY Network(YAY) į HKD
HK$0.003619256
1 YAY Network(YAY) į AMD
֏0.177757572
1 YAY Network(YAY) į MAD
.د.م0.004200756
1 YAY Network(YAY) į MXN
$0.008648068
1 YAY Network(YAY) į SAR
ريال0.0017445
1 YAY Network(YAY) į PLN
0.001693328
1 YAY Network(YAY) į RON
лв0.002014316
1 YAY Network(YAY) į SEK
kr0.00434962
1 YAY Network(YAY) į BGN
лв0.000776884
1 YAY Network(YAY) į HUF
Ft0.156367676
1 YAY Network(YAY) į CZK
0.009704072
1 YAY Network(YAY) į KWD
د.ك0.000141886
1 YAY Network(YAY) į ILS
0.001544464
1 YAY Network(YAY) į AOA
Kz0.425616132
1 YAY Network(YAY) į BHD
.د.ب0.0001753804
1 YAY Network(YAY) į BMD
$0.0004652
1 YAY Network(YAY) į DKK
kr0.002967976
1 YAY Network(YAY) į HNL
L0.012192892
1 YAY Network(YAY) į MUR
0.0211666
1 YAY Network(YAY) į NAD
$0.008178216
1 YAY Network(YAY) į NOK
kr0.004619436
1 YAY Network(YAY) į NZD
$0.000781536
1 YAY Network(YAY) į PAB
B/.0.0004652
1 YAY Network(YAY) į PGK
K0.001972448
1 YAY Network(YAY) į QAR
ر.ق0.001693328
1 YAY Network(YAY) į RSD
дин.0.046594432

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YAY Network

Kiek YAY Network(YAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YAY kaina USD valiuta yra 0.0004652USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YAY į USD kaina?
Dabartinė YAY kaina USD valiuta yra $ 0.0004652. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YAY Network rinkos kapitalizacija?
YAY rinkos kapitalizacija yra $ 319.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YAY apyvartoje?
YAY apyvartoje yra 687.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YAY kaina?
YAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09812082USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YAY kaina?
YAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000180253611537279USD.
Kokia yra YAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YAY yra $ 17.23KUSD.
Ar YAY kaina šiais metais kils?
YAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
