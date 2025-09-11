YAY Network (YAY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004652. Per pastarąsias 24 valandas YAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004514 iki aukščiausios $ 0.0004736 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAY kaina yra $ 0.09812082, o žemiausia – $ 0.000180253611537279.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
YAY Network (YAY) rinkos informacija
Dabartinė YAY Network rinkos kapitalizacija yra $ 319.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.23K. YAY apyvartoje yra 687.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.20K
YAY Network (YAY) kainos istorija USD
Stebėkite YAY Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000012098
+2.67%
30 dienų
$ -0.0000151
-3.15%
60 dienų
$ -0.000066
-12.43%
90 dienų
$ -0.0000387
-7.69%
YAY Network kainos pokytis šiandien
Šiandien YAY užfiksuotas $ +0.000012098 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
YAY Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000151 (-3.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
YAY Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YAY rodiklis pasikeitė $ -0.000066 (-12.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
YAY Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000387 (-7.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YAY Network (YAY) pokyčius?
YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group.
By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum.
As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
YAY Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų YAY Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YAYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie YAY Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti YAY Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
YAY Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos YAY Network (YAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YAY Network (YAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YAY Network prognozes.
Supratimas apie YAY Network (YAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti YAY Network (YAY)
Ieškote, kaip nusipirkti YAY Network? Viskas paprasta ir patogu! YAY Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.