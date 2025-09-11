Daugiau apie YAKA

Yaka Finance logotipas

Yaka Finance kaina(YAKA)

1 YAKA į USD – tiesioginė kaina:

Yaka Finance (YAKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:12:24(UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.38%

+27.53%

+27.53%

Yaka Finance (YAKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002066. Per pastarąsias 24 valandas YAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001935 iki aukščiausios $ 0.002084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAKA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAKA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yaka Finance (YAKA) rinkos informacija

SEIEVM

Dabartinė Yaka Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 169.59K. YAKA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 413.20K

Yaka Finance (YAKA) kainos istorija USD

Stebėkite Yaka Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000782+0.38%
30 dienų$ -0.000444-17.69%
60 dienų$ -0.001011-32.86%
90 dienų$ +0.000438+26.90%
Yaka Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien YAKA užfiksuotas $ +0.00000782 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Yaka Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000444 (-17.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Yaka Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YAKA rodiklis pasikeitė $ -0.001011 (-32.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Yaka Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000438 (+26.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yaka Finance (YAKA) pokyčius?

Peržiūrėkite Yaka Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yaka Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YAKAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yaka Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yaka Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Yaka Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yaka Finance (YAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yaka Finance (YAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yaka Finance prognozes.

Peržiūrėkite Yaka Finance kainos prognozę dabar!

Yaka Finance (YAKA) Tokenomika

Supratimas apie Yaka Finance (YAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Yaka Finance (YAKA)

Ieškote, kaip nusipirkti Yaka Finance? Viskas paprasta ir patogu! Yaka Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YAKA į vietos valiutas

1 Yaka Finance(YAKA) į VND
54.36679
1 Yaka Finance(YAKA) į AUD
A$0.00311966
1 Yaka Finance(YAKA) į GBP
0.00150818
1 Yaka Finance(YAKA) į EUR
0.0017561
1 Yaka Finance(YAKA) į USD
$0.002066
1 Yaka Finance(YAKA) į MYR
RM0.00871852
1 Yaka Finance(YAKA) į TRY
0.08530514
1 Yaka Finance(YAKA) į JPY
¥0.303702
1 Yaka Finance(YAKA) į ARS
ARS$2.943017
1 Yaka Finance(YAKA) į RUB
0.17627112
1 Yaka Finance(YAKA) į INR
0.18246912
1 Yaka Finance(YAKA) į IDR
Rp33.86884704
1 Yaka Finance(YAKA) į KRW
2.8774215
1 Yaka Finance(YAKA) į PHP
0.11813388
1 Yaka Finance(YAKA) į EGP
￡E.0.09949856
1 Yaka Finance(YAKA) į BRL
R$0.0111564
1 Yaka Finance(YAKA) į CAD
C$0.00285108
1 Yaka Finance(YAKA) į BDT
0.2516388
1 Yaka Finance(YAKA) į NGN
3.11612714
1 Yaka Finance(YAKA) į COP
$8.10194296
1 Yaka Finance(YAKA) į ZAR
R.0.03623764
1 Yaka Finance(YAKA) į UAH
0.08528448
1 Yaka Finance(YAKA) į VES
Bs0.322296
1 Yaka Finance(YAKA) į CLP
$1.985426
1 Yaka Finance(YAKA) į PKR
Rs0.58676466
1 Yaka Finance(YAKA) į KZT
1.11373928
1 Yaka Finance(YAKA) į THB
฿0.06571946
1 Yaka Finance(YAKA) į TWD
NT$0.06262046
1 Yaka Finance(YAKA) į AED
د.إ0.00758222
1 Yaka Finance(YAKA) į CHF
Fr0.00163214
1 Yaka Finance(YAKA) į HKD
HK$0.01607348
1 Yaka Finance(YAKA) į AMD
֏0.78943926
1 Yaka Finance(YAKA) į MAD
.د.م0.01865598
1 Yaka Finance(YAKA) į MXN
$0.03848958
1 Yaka Finance(YAKA) į SAR
ريال0.0077475
1 Yaka Finance(YAKA) į PLN
0.00752024
1 Yaka Finance(YAKA) į RON
лв0.00894578
1 Yaka Finance(YAKA) į SEK
kr0.0193171
1 Yaka Finance(YAKA) į BGN
лв0.00345022
1 Yaka Finance(YAKA) į HUF
Ft0.69444458
1 Yaka Finance(YAKA) į CZK
0.04313808
1 Yaka Finance(YAKA) į KWD
د.ك0.00063013
1 Yaka Finance(YAKA) į ILS
0.00687978
1 Yaka Finance(YAKA) į AOA
Kz1.88330362
1 Yaka Finance(YAKA) į BHD
.د.ب0.000778882
1 Yaka Finance(YAKA) į BMD
$0.002066
1 Yaka Finance(YAKA) į DKK
kr0.01318108
1 Yaka Finance(YAKA) į HNL
L0.05414986
1 Yaka Finance(YAKA) į MUR
0.09412696
1 Yaka Finance(YAKA) į NAD
$0.03632028
1 Yaka Finance(YAKA) į NOK
kr0.02049472
1 Yaka Finance(YAKA) į NZD
$0.00347088
1 Yaka Finance(YAKA) į PAB
B/.0.002066
1 Yaka Finance(YAKA) į PGK
K0.00875984
1 Yaka Finance(YAKA) į QAR
ر.ق0.00752024
1 Yaka Finance(YAKA) į RSD
дин.0.20705452

Yaka Finance išteklius

Išsamesnei Yaka Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Yaka Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yaka Finance

Kiek Yaka Finance(YAKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YAKA kaina USD valiuta yra 0.002066USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YAKA į USD kaina?
Dabartinė YAKA kaina USD valiuta yra $ 0.002066. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yaka Finance rinkos kapitalizacija?
YAKA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YAKA apyvartoje?
YAKA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YAKA kaina?
YAKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YAKA kaina?
YAKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra YAKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YAKA yra $ 169.59KUSD.
Ar YAKA kaina šiais metais kils?
YAKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YAKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:12:24(UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

