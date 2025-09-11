Yaka Finance (YAKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002066. Per pastarąsias 24 valandas YAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001935 iki aukščiausios $ 0.002084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAKA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAKA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Yaka Finance (YAKA) rinkos informacija
--
----
$ 169.59K
$ 169.59K$ 169.59K
$ 413.20K
$ 413.20K$ 413.20K
--
----
200,000,000
200,000,000 200,000,000
SEIEVM
Dabartinė Yaka Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 169.59K. YAKA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 413.20K
Yaka Finance (YAKA) kainos istorija USD
Stebėkite Yaka Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000782
+0.38%
30 dienų
$ -0.000444
-17.69%
60 dienų
$ -0.001011
-32.86%
90 dienų
$ +0.000438
+26.90%
Yaka Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien YAKA užfiksuotas $ +0.00000782 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Yaka Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000444 (-17.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Yaka Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YAKA rodiklis pasikeitė $ -0.001011 (-32.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Yaka Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000438 (+26.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yaka Finance (YAKA) pokyčius?
Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.
Yaka Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Yaka Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YAKAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Yaka Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Yaka Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Yaka Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Yaka Finance (YAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yaka Finance (YAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yaka Finance prognozes.
Supratimas apie Yaka Finance (YAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Yaka Finance (YAKA)
Ieškote, kaip nusipirkti Yaka Finance? Viskas paprasta ir patogu! Yaka Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.