XUSD (XUSD) realiojo laiko kaina yra $ 1. Per pastarąsias 24 valandas XUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9997 iki aukščiausios $ 1.0007 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XUSD kaina yra $ 1.045831001219526, o žemiausia – $ 0.9492788036833526.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XUSD (XUSD) rinkos informacija
$ 74.98M
$ 2.84M
$ 74.98M
74.98M
--
74,984,625.421
ETH
Dabartinė XUSD rinkos kapitalizacija yra $ 74.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.84M. XUSD apyvartoje yra 74.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 74984625.421. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.98M
XUSD (XUSD) kainos istorija USD
Stebėkite XUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0001
-0.01%
60 dienų
$ -0.0003
-0.03%
90 dienų
$ -0.0002
-0.02%
XUSD kainos pokytis šiandien
Šiandien XUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XUSD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001 (-0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XUSD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0003 (-0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XUSD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002 (-0.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.
XUSD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XUSD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XUSD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti XUSD (XUSD)
Ieškote, kaip nusipirkti XUSD? Viskas paprasta ir patogu! XUSD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
