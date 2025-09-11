Daugiau apie XUSD

XUSD Kainos informacija

XUSD Baltoji knyga

XUSD Oficiali svetainė

XUSD Tokenomika

XUSD Kainų prognozė

XUSD Istorija

XUSD pirkimo vadovas

XUSDvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XUSD Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XUSD logotipas

XUSD kaina(XUSD)

1 XUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
XUSD (XUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:12:10(UTC+8)

XUSD (XUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 val. žemiausia
$ 1.0007
$ 1.0007$ 1.0007
24 val. aukščiausia

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0007
$ 1.0007$ 1.0007

$ 1.045831001219526
$ 1.045831001219526$ 1.045831001219526

$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526$ 0.9492788036833526

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

XUSD (XUSD) realiojo laiko kaina yra $ 1. Per pastarąsias 24 valandas XUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9997 iki aukščiausios $ 1.0007 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XUSD kaina yra $ 1.045831001219526, o žemiausia – $ 0.9492788036833526.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XUSD (XUSD) rinkos informacija

No.464

$ 74.98M
$ 74.98M$ 74.98M

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 74.98M
$ 74.98M$ 74.98M

74.98M
74.98M 74.98M

--
----

74,984,625.421
74,984,625.421 74,984,625.421

ETH

Dabartinė XUSD rinkos kapitalizacija yra $ 74.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.84M. XUSD apyvartoje yra 74.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 74984625.421. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.98M

XUSD (XUSD) kainos istorija USD

Stebėkite XUSD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0001-0.01%
60 dienų$ -0.0003-0.03%
90 dienų$ -0.0002-0.02%
XUSD kainos pokytis šiandien

Šiandien XUSD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XUSD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001 (-0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XUSD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0003 (-0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XUSD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002 (-0.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XUSD (XUSD) pokyčius?

Peržiūrėkite XUSD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XUSD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XUSDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XUSD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XUSD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XUSD (XUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XUSD (XUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XUSD prognozes.

Peržiūrėkite XUSD kainos prognozę dabar!

XUSD (XUSD) Tokenomika

Supratimas apie XUSD (XUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XUSD (XUSD)

Ieškote, kaip nusipirkti XUSD? Viskas paprasta ir patogu! XUSD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XUSD į vietos valiutas

1 XUSD(XUSD) į VND
26,315
1 XUSD(XUSD) į AUD
A$1.51
1 XUSD(XUSD) į GBP
0.73
1 XUSD(XUSD) į EUR
0.85
1 XUSD(XUSD) į USD
$1
1 XUSD(XUSD) į MYR
RM4.22
1 XUSD(XUSD) į TRY
41.29
1 XUSD(XUSD) į JPY
¥147
1 XUSD(XUSD) į ARS
ARS$1,424.5
1 XUSD(XUSD) į RUB
85.32
1 XUSD(XUSD) į INR
88.32
1 XUSD(XUSD) į IDR
Rp16,393.44
1 XUSD(XUSD) į KRW
1,392.75
1 XUSD(XUSD) į PHP
57.18
1 XUSD(XUSD) į EGP
￡E.48.16
1 XUSD(XUSD) į BRL
R$5.4
1 XUSD(XUSD) į CAD
C$1.38
1 XUSD(XUSD) į BDT
121.8
1 XUSD(XUSD) į NGN
1,508.29
1 XUSD(XUSD) į COP
$3,921.56
1 XUSD(XUSD) į ZAR
R.17.54
1 XUSD(XUSD) į UAH
41.28
1 XUSD(XUSD) į VES
Bs156
1 XUSD(XUSD) į CLP
$961
1 XUSD(XUSD) į PKR
Rs284.01
1 XUSD(XUSD) į KZT
539.08
1 XUSD(XUSD) į THB
฿31.81
1 XUSD(XUSD) į TWD
NT$30.31
1 XUSD(XUSD) į AED
د.إ3.67
1 XUSD(XUSD) į CHF
Fr0.79
1 XUSD(XUSD) į HKD
HK$7.78
1 XUSD(XUSD) į AMD
֏382.11
1 XUSD(XUSD) į MAD
.د.م9.03
1 XUSD(XUSD) į MXN
$18.63
1 XUSD(XUSD) į SAR
ريال3.75
1 XUSD(XUSD) į PLN
3.64
1 XUSD(XUSD) į RON
лв4.33
1 XUSD(XUSD) į SEK
kr9.35
1 XUSD(XUSD) į BGN
лв1.67
1 XUSD(XUSD) į HUF
Ft336.13
1 XUSD(XUSD) į CZK
20.88
1 XUSD(XUSD) į KWD
د.ك0.305
1 XUSD(XUSD) į ILS
3.33
1 XUSD(XUSD) į AOA
Kz911.57
1 XUSD(XUSD) į BHD
.د.ب0.377
1 XUSD(XUSD) į BMD
$1
1 XUSD(XUSD) į DKK
kr6.38
1 XUSD(XUSD) į HNL
L26.21
1 XUSD(XUSD) į MUR
45.56
1 XUSD(XUSD) į NAD
$17.58
1 XUSD(XUSD) į NOK
kr9.92
1 XUSD(XUSD) į NZD
$1.68
1 XUSD(XUSD) į PAB
B/.1
1 XUSD(XUSD) į PGK
K4.24
1 XUSD(XUSD) į QAR
ر.ق3.64
1 XUSD(XUSD) į RSD
дин.100.22

XUSD išteklius

Išsamesnei XUSD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XUSD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XUSD

Kiek XUSD(XUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XUSD kaina USD valiuta yra 1USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XUSD į USD kaina?
Dabartinė XUSD kaina USD valiuta yra $ 1. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XUSD rinkos kapitalizacija?
XUSD rinkos kapitalizacija yra $ 74.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XUSD apyvartoje?
XUSD apyvartoje yra 74.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XUSD kaina?
XUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.045831001219526USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XUSD kaina?
XUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9492788036833526USD.
Kokia yra XUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XUSD yra $ 2.84MUSD.
Ar XUSD kaina šiais metais kils?
XUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:12:10(UTC+8)

XUSD (XUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XUSD-į-USD skaičiuoklė

Suma

XUSD
XUSD
USD
USD

1 XUSD = 1 USD

Prekiauti XUSD

XUSDUSDT
$1
$1$1
+0.01%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis