Xpense (XPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00056. Per pastarąsias 24 valandas XPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00056 iki aukščiausios $ 0.00056 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XPE kaina yra $ 0.9072447931140628, o žemiausia – $ 0.000588238042360262.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XPE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xpense (XPE) rinkos informacija
Dabartinė Xpense rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. XPE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 30811436. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.25K
Xpense (XPE) kainos istorija USD
Stebėkite Xpense kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00084
-60.00%
60 dienų
$ -0.00154
-73.34%
90 dienų
$ -0.03354
-98.36%
Xpense kainos pokytis šiandien
Šiandien XPE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xpense 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00084 (-60.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xpense 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XPE rodiklis pasikeitė $ -0.00154 (-73.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xpense 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03354 (-98.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xpense (XPE) pokyčius?
Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment.
Xpense galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xpense investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xpense mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xpense, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Xpense kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Xpense (XPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xpense (XPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xpense prognozes.
Supratimas apie Xpense (XPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Xpense (XPE)
Ieškote, kaip nusipirkti Xpense? Viskas paprasta ir patogu! Xpense lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.