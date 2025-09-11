Anita Max Wynn (WYNN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003554. Per pastarąsias 24 valandas WYNN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003487 iki aukščiausios $ 0.000365 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WYNN kaina yra $ 0.0843941638315887, o žemiausia – $ 0.000052794588600742.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WYNN per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Anita Max Wynn (WYNN) rinkos informacija
Dabartinė Anita Max Wynn rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.29K. WYNN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999934223. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 355.38K
Anita Max Wynn (WYNN) kainos istorija USD
Stebėkite Anita Max Wynn kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005495
-1.52%
30 dienų
$ -0.0000274
-7.16%
60 dienų
$ -0.0000017
-0.48%
90 dienų
$ +0.0000414
+13.18%
Anita Max Wynn kainos pokytis šiandien
Šiandien WYNN užfiksuotas $ -0.000005495 (-1.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Anita Max Wynn 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000274 (-7.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Anita Max Wynn 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WYNN rodiklis pasikeitė $ -0.0000017 (-0.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Anita Max Wynn 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000414 (+13.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Anita Max Wynn (WYNN) pokyčius?
Anita Max Wynn galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Anita Max Wynn investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WYNNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Anita Max Wynn mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Anita Max Wynn, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Anita Max Wynn kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Anita Max Wynn (WYNN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Anita Max Wynn (WYNN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Anita Max Wynn prognozes.
Supratimas apie Anita Max Wynn (WYNN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WYNNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Anita Max Wynn (WYNN)
Ieškote, kaip nusipirkti Anita Max Wynn? Viskas paprasta ir patogu! Anita Max Wynn lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.