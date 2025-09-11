Daugiau apie WYNN

Anita Max Wynn logotipas

Anita Max Wynn kaina(WYNN)

1 WYNN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000356
$0.000356$0.000356
-1.52%1D
USD
Anita Max Wynn (WYNN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:32(UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003487
$ 0.0003487$ 0.0003487
24 val. žemiausia
$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365
24 val. aukščiausia

$ 0.0003487
$ 0.0003487$ 0.0003487

$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365

$ 0.0843941638315887
$ 0.0843941638315887$ 0.0843941638315887

$ 0.000052794588600742
$ 0.000052794588600742$ 0.000052794588600742

+0.11%

-1.52%

+9.38%

+9.38%

Anita Max Wynn (WYNN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003554. Per pastarąsias 24 valandas WYNN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003487 iki aukščiausios $ 0.000365 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WYNN kaina yra $ 0.0843941638315887, o žemiausia – $ 0.000052794588600742.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WYNN per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Anita Max Wynn (WYNN) rinkos informacija

No.5340

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 355.38K
$ 355.38K$ 355.38K

0.00
0.00 0.00

999,934,223
999,934,223 999,934,223

SOL

Dabartinė Anita Max Wynn rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.29K. WYNN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999934223. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 355.38K

Anita Max Wynn (WYNN) kainos istorija USD

Stebėkite Anita Max Wynn kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000005495-1.52%
30 dienų$ -0.0000274-7.16%
60 dienų$ -0.0000017-0.48%
90 dienų$ +0.0000414+13.18%
Anita Max Wynn kainos pokytis šiandien

Šiandien WYNN užfiksuotas $ -0.000005495 (-1.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Anita Max Wynn 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000274 (-7.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Anita Max Wynn 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WYNN rodiklis pasikeitė $ -0.0000017 (-0.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Anita Max Wynn 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000414 (+13.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Anita Max Wynn (WYNN) pokyčius?

Peržiūrėkite Anita Max Wynn kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Anita Max Wynn (WYNN)

WYNN is a meme coin.

Anita Max Wynn galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.







WYNN į vietos valiutas

1 Anita Max Wynn(WYNN) į VND
9.352351
1 Anita Max Wynn(WYNN) į AUD
A$0.000536654
1 Anita Max Wynn(WYNN) į GBP
0.000259442
1 Anita Max Wynn(WYNN) į EUR
0.00030209
1 Anita Max Wynn(WYNN) į USD
$0.0003554
1 Anita Max Wynn(WYNN) į MYR
RM0.001499788
1 Anita Max Wynn(WYNN) į TRY
0.014670912
1 Anita Max Wynn(WYNN) į JPY
¥0.0522438
1 Anita Max Wynn(WYNN) į ARS
ARS$0.5062673
1 Anita Max Wynn(WYNN) į RUB
0.030027746
1 Anita Max Wynn(WYNN) į INR
0.031356942
1 Anita Max Wynn(WYNN) į IDR
Rp5.826228576
1 Anita Max Wynn(WYNN) į KRW
0.494297428
1 Anita Max Wynn(WYNN) į PHP
0.020332434
1 Anita Max Wynn(WYNN) į EGP
￡E.0.017108956
1 Anita Max Wynn(WYNN) į BRL
R$0.00191916
1 Anita Max Wynn(WYNN) į CAD
C$0.000490452
1 Anita Max Wynn(WYNN) į BDT
0.04328772
1 Anita Max Wynn(WYNN) į NGN
0.536046266
1 Anita Max Wynn(WYNN) į COP
$1.393722424
1 Anita Max Wynn(WYNN) į ZAR
R.0.006215946
1 Anita Max Wynn(WYNN) į UAH
0.014670912
1 Anita Max Wynn(WYNN) į VES
Bs0.0554424
1 Anita Max Wynn(WYNN) į CLP
$0.3415394
1 Anita Max Wynn(WYNN) į PKR
Rs0.100937154
1 Anita Max Wynn(WYNN) į KZT
0.191589032
1 Anita Max Wynn(WYNN) į THB
฿0.011294612
1 Anita Max Wynn(WYNN) į TWD
NT$0.010793498
1 Anita Max Wynn(WYNN) į AED
د.إ0.001304318
1 Anita Max Wynn(WYNN) į CHF
Fr0.000280766
1 Anita Max Wynn(WYNN) į HKD
HK$0.002765012
1 Anita Max Wynn(WYNN) į AMD
֏0.135801894
1 Anita Max Wynn(WYNN) į MAD
.د.م0.003209262
1 Anita Max Wynn(WYNN) į MXN
$0.00661044
1 Anita Max Wynn(WYNN) į SAR
ريال0.00133275
1 Anita Max Wynn(WYNN) į PLN
0.001293656
1 Anita Max Wynn(WYNN) į RON
лв0.001542436
1 Anita Max Wynn(WYNN) į SEK
kr0.00332299
1 Anita Max Wynn(WYNN) į BGN
лв0.000593518
1 Anita Max Wynn(WYNN) į HUF
Ft0.119460602
1 Anita Max Wynn(WYNN) į CZK
0.007413644
1 Anita Max Wynn(WYNN) į KWD
د.ك0.000108397
1 Anita Max Wynn(WYNN) į ILS
0.001183482
1 Anita Max Wynn(WYNN) į AOA
Kz0.325159014
1 Anita Max Wynn(WYNN) į BHD
.د.ب0.0001339858
1 Anita Max Wynn(WYNN) į BMD
$0.0003554
1 Anita Max Wynn(WYNN) į DKK
kr0.002267452
1 Anita Max Wynn(WYNN) į HNL
L0.009315034
1 Anita Max Wynn(WYNN) į MUR
0.016192024
1 Anita Max Wynn(WYNN) į NAD
$0.006247932
1 Anita Max Wynn(WYNN) į NOK
kr0.003529122
1 Anita Max Wynn(WYNN) į NZD
$0.000597072
1 Anita Max Wynn(WYNN) į PAB
B/.0.0003554
1 Anita Max Wynn(WYNN) į PGK
K0.001506896
1 Anita Max Wynn(WYNN) į QAR
ر.ق0.001293656
1 Anita Max Wynn(WYNN) į RSD
дин.0.03559331

Anita Max Wynn išteklius

Išsamesnei Anita Max Wynn analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Anita Max Wynn

Kiek Anita Max Wynn(WYNN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WYNN kaina USD valiuta yra 0.0003554USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WYNN į USD kaina?
Dabartinė WYNN kaina USD valiuta yra $ 0.0003554. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Anita Max Wynn rinkos kapitalizacija?
WYNN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WYNN apyvartoje?
WYNN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WYNN kaina?
WYNN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0843941638315887USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WYNN kaina?
WYNN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000052794588600742USD.
Kokia yra WYNN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WYNN yra $ 55.29KUSD.
Ar WYNN kaina šiais metais kils?
WYNN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WYNN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:32(UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

