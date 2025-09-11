WeatherXM (WXM) realiojo laiko kaina yra $ 0.093. Per pastarąsias 24 valandas WXM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.092 iki aukščiausios $ 0.097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WXM kaina yra $ 2.5058618579366168, o žemiausia – $ 0.08257556662467784.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WXM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WeatherXM (WXM) rinkos informacija
No.4646
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 110.91
$ 110.91$ 110.91
$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ARB
Dabartinė WeatherXM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.91. WXM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.30M
WeatherXM (WXM) kainos istorija USD
Stebėkite WeatherXM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003
-3.11%
30 dienų
$ -0.028
-23.15%
60 dienų
$ -0.092
-49.73%
90 dienų
$ -0.111
-54.42%
WeatherXM kainos pokytis šiandien
Šiandien WXM užfiksuotas $ -0.003 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WeatherXM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.028 (-23.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WeatherXM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WXM rodiklis pasikeitė $ -0.092 (-49.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WeatherXM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.111 (-54.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WeatherXM (WXM) pokyčius?
WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations.
WeatherXM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WeatherXM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WXMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WeatherXM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WeatherXM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WeatherXM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WeatherXM (WXM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WeatherXM (WXM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WeatherXM prognozes.
Supratimas apie WeatherXM (WXM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WXMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WeatherXM (WXM)
Ieškote, kaip nusipirkti WeatherXM? Viskas paprasta ir patogu! WeatherXM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.