WSPN (WUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.9997. Per pastarąsias 24 valandas WUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9996 iki aukščiausios $ 1.0004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WUSD kaina yra $ 270.4162182817443, o žemiausia – $ 0.9193743352790505.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WSPN (WUSD) rinkos informacija
Dabartinė WSPN rinkos kapitalizacija yra $ 4.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 108.72K. WUSD apyvartoje yra 4.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 4631361.775336. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M
WSPN (WUSD) kainos istorija USD
Stebėkite WSPN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003
-0.03%
30 dienų
$ -0.0002
-0.03%
60 dienų
$ -0.0002
-0.03%
90 dienų
$ -0.0003
-0.03%
WSPN kainos pokytis šiandien
Šiandien WUSD užfiksuotas $ -0.0003 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WSPN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002 (-0.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WSPN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WSPN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003 (-0.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WSPN (WUSD) pokyčius?
Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.
