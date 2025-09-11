Daugiau apie WUSD

WSPN logotipas

WSPN kaina(WUSD)

1 WUSD į USD – tiesioginė kaina:

WSPN (WUSD) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

WSPN (WUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

WSPN (WUSD) realiojo laiko kaina yra $ 0.9997. Per pastarąsias 24 valandas WUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9996 iki aukščiausios $ 1.0004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WUSD kaina yra $ 270.4162182817443, o žemiausia – $ 0.9193743352790505.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WSPN (WUSD) rinkos informacija

No.1479

ETH

Dabartinė WSPN rinkos kapitalizacija yra $ 4.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 108.72K. WUSD apyvartoje yra 4.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 4631361.775336. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M

WSPN (WUSD) kainos istorija USD

Stebėkite WSPN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003-0.03%
30 dienų$ -0.0002-0.03%
60 dienų$ -0.0002-0.03%
90 dienų$ -0.0003-0.03%
WSPN kainos pokytis šiandien

Šiandien WUSD užfiksuotas $ -0.0003 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WSPN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002 (-0.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WSPN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WUSD rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WSPN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003 (-0.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WSPN (WUSD) pokyčius?

Peržiūrėkite WSPN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

WSPN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WSPN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WUSDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WSPN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WSPN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WSPN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WSPN (WUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WSPN (WUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WSPN prognozes.

Peržiūrėkite WSPN kainos prognozę dabar!

WSPN (WUSD) Tokenomika

Supratimas apie WSPN (WUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WSPN (WUSD)

Ieškote, kaip nusipirkti WSPN? Viskas paprasta ir patogu! WSPN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WUSD į vietos valiutas

WSPN išteklius

Išsamesnei WSPN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WSPN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WSPN

Kiek WSPN(WUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WUSD kaina USD valiuta yra 0.9997USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WUSD į USD kaina?
Dabartinė WUSD kaina USD valiuta yra $ 0.9997. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WSPN rinkos kapitalizacija?
WUSD rinkos kapitalizacija yra $ 4.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WUSD apyvartoje?
WUSD apyvartoje yra 4.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WUSD kaina?
WUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 270.4162182817443USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WUSD kaina?
WUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9193743352790505USD.
Kokia yra WUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WUSD yra $ 108.72KUSD.
Ar WUSD kaina šiais metais kils?
WUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

WSPN (WUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

