Wuffi (WUF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWuffi (WUF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Wuffi (WUF) Informacija

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Oficiali svetainė:
https://www.wuffi.io/
Baltoji knyga:
https://www.wuffi.io/terms/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG

Wuffi (WUF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Wuffi (WUF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.85M
$ 8.85M
Bendra pasiūla:
$ 83.56T
$ 83.56T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 83.56T
$ 83.56T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.59M
$ 10.59M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0000016667
$ 0.0000016667
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000009037985753
$ 0.00000009037985753
Dabartinė kaina:
$ 0.0000001059
$ 0.0000001059

Wuffi (WUF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wuffi (WUF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WUF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WUF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WUF tokenomiką, galite peržiūrėti WUF tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti WUF

Norite įtraukti Wuffi (WUF) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius WUF pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Wuffi (WUF) Kainų istorija

WUF kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

WUF kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WUF? Mūsų WUF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

